Vietnam, socio importante de la UE en el Indo-Pacífico

Bruselas (VNA) - En el marco de su visita oficial a la Unión Europea (UE), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo el 22 de octubre conversaciones con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien destacó que Vietnam es un socio importante de la UE en el Indo-Pacífico.

Costa dio una cálida bienvenida al dirigente vietnamita y a la delegación de alto nivel que lo acompaña, y recordó la profunda impresión que le causaron Vietnam y su pueblo, así como la acogida cordial y solemne que recibió durante su visita al país a comienzos de enero de 2026. Señaló que el pronto reencuentro entre ambos dirigentes refleja la creciente confianza política entre Vietnam y la UE.

Expresó su confianza en que ambas partes aprovecharán esta base de confianza y los resultados positivos de su cooperación para profundizar la Asociación Estratégica Integral y generar beneficios concretos.

El dirigente vietnamita manifestó su satisfacción por visitar por primera vez la UE en su nuevo cargo y valoró el papel del Consejo Europeo y de António Costa en la definición de las prioridades estratégicas del bloque, la promoción de la unidad y el consenso entre sus Estados miembros y el fortalecimiento de su autonomía y resiliencia.

Asimismo, destacó las contribuciones de la UE a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regionales y mundiales. Reafirmó que Vietnam considera a la UE uno de sus principales socios prioritarios, con intereses compartidos y un amplio potencial de cooperación a largo plazo, y expresó su deseo de convertir los compromisos en resultados concretos y proyectos que contribuyan al desarrollo y mejoren la calidad de vida de los pueblos de ambas partes.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. (Foto: VNA)

Ambos dirigentes destacaron los avances de las relaciones bilaterales tras más de 36 años de vínculos diplomáticos, especialmente desde que elevaron sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral en enero de 2026. Ante la compleja situación regional e internacional, coincidieron en intensificar el diálogo y los contactos a todos los niveles, especialmente al más alto, para consolidar la confianza política, profundizar el entendimiento mutuo y mejorar la eficacia de la cooperación.

También acordaron ampliar la cooperación en nuevos ámbitos acordes con las prioridades de desarrollo de ambas partes, como la transición verde, la innovación, las infraestructuras estratégicas y la economía circular. Sobre la base de una visión compartida del desarrollo de la economía azul, la protección de los océanos y la seguridad marítima, convinieron en estudiar la posibilidad de convertir la economía marítima en un nuevo pilar de cooperación bilateral.

El líder vietnamita propuso reforzar los vínculos económicos, comerciales y de inversión, y aprovechar eficazmente las oportunidades del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA). Agradeció a la parte europea que reconociera los esfuerzos de Vietnam y lo retirara del Anexo I de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales.

Pidió resolver cuanto antes cuestiones pendientes, en particular el levantamiento de la tarjeta amarilla impuesta a los productos pesqueros vietnamitas por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), y la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA).

Por su parte, António Costa reafirmó la voluntad de profundizar la cooperación con Vietnam mediante iniciativas de la UE como Global Gateway, destinadas a promover inversiones de calidad, desarrollar infraestructuras de conectividad sostenible y avanzar en la transición energética.

También resaltó la importancia de ampliar la cooperación y fortalecer las capacidades en seguridad marítima, ciberseguridad y gestión de crisis, así como coordinar respuestas ante desafíos no tradicionales, especialmente el cambio climático y los nuevos retos tecnológicos y relacionados con la inteligencia artificial, de acuerdo con las necesidades y prioridades comunes.

En cuanto a cuestiones regionales e internacionales, ambos dirigentes acordaron intensificar las consultas y la coordinación en los foros multilaterales, defender el multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, e impulsar las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la UE para contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en el Indo-Pacífico.

Costa subrayó que la UE concede importancia a sus relaciones con la ASEAN, en la que Vietnam es un socio destacado. Ambas organizaciones aspiran a elevar sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral en 2027, año en que conmemorarán el 50.º aniversario del establecimiento de sus relaciones.

Afirmó que la UE seguirá respaldando el papel central de la ASEAN y las posiciones de esta organización y de Vietnam en favor de la solución pacífica de las disputas conforme al derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, para garantizar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea./.