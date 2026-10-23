Parlamento vietnamita examina proyectos de leyes sobre finanzas, presupuesto e inversión

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam continuó hoy los debates de su segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura sobre cuatro proyectos de ley relativos al presupuesto estatal, la licitación, la inversión y los impuestos.



Reforma del presupuesto estatal



Al presentar el proyecto de Ley del Presupuesto Estatal (modificada), el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, señaló que la iniciativa busca perfeccionar el marco institucional en materia financiera y presupuestaria, mejorar la eficiencia en la asignación, gestión y utilización de los recursos públicos, y resolver los obstáculos que afectan a la inversión pública.



El borrador consta de 10 capítulos y 103 artículos. Entre sus principales propuestas figuran la revisión de las disposiciones sobre los ingresos y gastos de los presupuestos central y locales, el uso del déficit presupuestario local para financiar inversiones y la integración del plan quinquenal de inversión pública en el plan financiero quinquenal, así como del plan anual de inversión pública en la correspondiente previsión presupuestaria.



La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional coincidió en la necesidad de modificar la ley, pero recomendó revisar las funciones y competencias de los organismos para garantizar la coherencia normativa, evitar duplicidades y facilitar su aplicación.



Simplificación de los procedimientos de licitación



El proyecto de Ley de Licitación (modificada) consta de ocho capítulos y 59 artículos. Su objetivo es simplificar los procedimientos, acortar los plazos de ejecución de los proyectos y reforzar la descentralización y la delegación de competencias en la selección de contratistas e inversores.



El texto también contempla mecanismos de prioridad para los productos de alta tecnología, las tecnologías estratégicas, los bienes de origen vietnamita y las pequeñas y medianas empresas, además de eliminar trámites intermedios innecesarios.



La Comisión de Economía y Finanzas recomendó evaluar en profundidad los impactos, costes, beneficios y riesgos de las principales políticas, y modificar únicamente las disposiciones suficientemente definidas y respaldadas por la experiencia práctica. Asimismo, subrayó que la licitación pública abierta debe seguir siendo la modalidad principal para garantizar la competencia.



Nuevos incentivos a la inversión



Por su parte, el proyecto de modificación y complementación de varios artículos de la Ley de Inversión incorpora cuatro nuevas modalidades de apoyo: el desarrollo de cadenas de suministro, la producción de productos de alta tecnología, las inversiones destinadas a crear activos fijos y la cooperación entre empresas, instituciones educativas y organizaciones científicas y tecnológicas.



La iniciativa también busca perfeccionar las políticas de incentivos y apoyo a la inversión, mejorar el entorno empresarial y elevar la eficacia de la gestión estatal de la economía con inversión extranjera.



La Comisión de Economía y Finanzas respaldó en términos generales la necesidad de modificar la ley, aunque recomendó estudiar cuidadosamente la propuesta de facultar al Gobierno para flexibilizar las condiciones de acceso al mercado para los inversores extranjeros. En particular, pidió establecer una hoja de ruta adecuada y evaluar exhaustivamente los efectos sobre los sectores sensibles, así como sobre la defensa y la seguridad.



Cambios en la legislación tributaria



El cuarto proyecto modifica y complementa varios artículos de las leyes del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades, del Impuesto sobre el Uso de Tierras No Agrícolas y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.



El borrador propone exenciones del impuesto sobre la renta de las sociedades para determinados centros educativos, así como para los ingresos procedentes de servicios de alimentación en centros educativos y establecimientos sanitarios. También contempla eximir del impuesto sobre el uso de tierras no agrícolas a las minorías étnicas.



Otra propuesta destacada consiste en aplicar un tipo impositivo del 0,2% a los terrenos baldíos, en desuso o cuyo aprovechamiento se haya retrasado, independientemente de su superficie.



La Comisión de Economía y Finanzas respaldó en principio esta medida, pero pidió precisar su alcance para evitar contradicciones con el tipo del 0,15% aplicable a determinados terrenos sin uso conforme a la normativa vigente, así como prevenir la duplicación de obligaciones financieras derivadas de la legislación sobre tierras./.

VNA