Vietnam refuerza sus vínculos de cooperación con Dinamarca, UE y Bélgica

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 16 al 22 de octubre de 2026.
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VNA