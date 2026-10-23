Vietnam y UE firman carta de intenciones para impulsar cooperación en educación y formación

Bruselas (VNA) - El ministro vietnamita de Educación y Formación, Hoang Minh Son, y Roxana Minzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Derechos Sociales, Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, firmaron una carta de intenciones sobre cooperación en educación y formación.



El documento fue suscrito la víspera en Bruselas en el marco de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a la Unión Europea (UE).



Se trata del primer documento específico sobre educación y formación entre el Ministerio vietnamita de Educación y Formación y la Comisión Europea. El texto sienta las bases para promover una cooperación con objetivos y una hoja de ruta definidos, en lugar de depender principalmente de las disposiciones generales del Acuerdo Marco de Asociación y Cooperación Integral entre Vietnam y la UE (PCA), firmado en 2012 y en vigor desde 2016.



La carta reafirma la voluntad de ambas partes de ampliar la cooperación sobre la base de la igualdad, el respeto y el entendimiento mutuos.



Entre las principales áreas figuran el intercambio de información; la conexión con el programa Erasmus+ y la Asociación Mundial para la Educación; el apoyo a los puntos de contacto nacionales de Erasmus+; el fortalecimiento de las capacidades de los centros educativos y del personal académico; y la promoción de los intercambios de estudiantes y docentes, el intercambio de experiencias y los programas conjuntos de formación e investigación.



Ambas partes prevén elaborar una hoja de ruta general para concretar estas iniciativas.

El ministro vietnamita de Educación y Formación, Hoang Minh Son, y Roxana Minzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Derechos Sociales, Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, firman una carta de intenciones sobre cooperación en educación y formación. (Fuente:VNA)





En declaraciones a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bruselas, el ministro Hoang Minh Son señaló que la UE ha apoyado a Vietnam en los últimos años mediante Erasmus+ y programas de cooperación entre universidades e instituciones de educación superior. Sin embargo, las actividades han sido dispersas y todavía no cuentan con un marco común que las oriente.



La nueva carta, afirmó, abrirá el camino hacia una cooperación más integral, que abarque desde el reconocimiento de las cualificaciones educativas y la formación hasta el desarrollo de competencias adaptadas a las exigencias de la nueva etapa.



Según el ministro, ambas partes elaborarán hojas de ruta específicas en diversos ámbitos, desde la innovación en la educación general hasta la formación profesional y la educación superior. Los objetivos incluyen fortalecer las capacidades de los centros de formación, ampliar los intercambios de estudiantes y docentes y fomentar las alianzas entre instituciones educativas.



Esta cooperación constituye un recurso importante para que Vietnam desarrolle recursos humanos altamente cualificados, renueve su modelo de crecimiento y responda a las necesidades de los inversores extranjeros, especialmente en los sectores de alta tecnología.



Para llevar a cabo los compromisos, ambas partes establecerán un grupo de trabajo conjunto encargado de elaborar la hoja de ruta, evaluar anualmente los resultados y ajustar las actividades cuando sea necesario.



Minh Son subrayó que la cooperación debe traducirse en acciones, proyectos y programas concretos, con vistas a construir una relación igualitaria e integral que no dependa únicamente del apoyo europeo.



La firma también está vinculada a los esfuerzos por atraer inversiones y elevar la calidad de los recursos humanos. La carta se presentó durante un diálogo de alto nivel entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y representantes de destacadas empresas europeas y belgas, en el que numerosas compañías manifestaron su interés en ampliar sus inversiones en Vietnam en ámbitos como la alta tecnología, la logística y la salud.



Según el ministro, la presentación del documento educativo en este foro transmite el mensaje de que Vietnam está comprometido con el desarrollo de recursos humanos en consonancia con las necesidades empresariales, tanto a corto como a largo plazo. Una fuerza laboral altamente cualificada contribuirá a reforzar el atractivo del entorno de inversión, especialmente para las empresas europeas que buscan diversificar sus cadenas de suministro.



La firma de la carta coincidió con la publicación de un comunicado de prensa conjunto de Vietnam y la UE, en el que los dirigentes de ambas partes acordaron reforzar la cooperación en educación y formación.



El acontecimiento contribuye a consolidar la educación como un ámbito de cooperación práctica dentro de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la UE./.