Política

Parlamento uruguayo destaca el papel de Vietnam y las perspectivas de cooperación bilateral

El Parlamento uruguayo destacó el papel cada vez más relevante de Vietnam en el Sudeste Asiático y subrayó que la diplomacia parlamentaria constituye un puente fundamental para fortalecer las relaciones políticas, comerciales y culturales entre ambos países.

Sitio web oficial del Parlamento de Uruguay. (Foto: VNA)
Sitio web oficial del Parlamento de Uruguay. (Foto: VNA)

Buenos Aires (VNA) - El Parlamento uruguayo destacó el papel cada vez más relevante de Vietnam en el Sudeste Asiático y subrayó que la diplomacia parlamentaria constituye un puente fundamental para fortalecer las relaciones políticas, comerciales y culturales entre ambos países.

El sitio web oficial del Parlamento uruguayo publicó el 21 de octubre una reseña del conversatorio abierto titulado “Relaciones bilaterales entre Vietnam y Uruguay: desafíos y perspectivas”, celebrado el día 20 en la sede del Poder Legislativo, con la participación de la embajadora de Vietnam en Argentina concurrente en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, y legisladores integrantes del Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Vietnam.

Al inaugurar el encuentro, el legislador Víctor Aldaya, presidente del Grupo de Amistad Interparlamentario Uruguay-Vietnam, destacó que la reunión se desarrolló en un contexto en el que el Poder Ejecutivo uruguayo impulsa el fortalecimiento de los vínculos políticos, comerciales y culturales con Vietnam.

Según señaló, los grupos de amistad parlamentaria desempeñan un papel esencial en la consolidación de la diplomacia parlamentaria y en la construcción de puentes de intercambio, entendimiento y hermandad entre los legisladores y los pueblos de ambos países.

Aldaya consideró que el Sudeste Asiático se está consolidando como uno de los principales polos mundiales, en el que Vietnam ocupa un lugar destacado. Asimismo, afirmó que Uruguay ha definido el fortalecimiento del multilateralismo y la apertura al mundo como orientaciones de su política de Estado y de gobierno, a través de mecanismos como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Por su parte, la embajadora Ngo Minh Nguyet afirmó que las relaciones entre Vietnam y Uruguay se sustentan en una amistad tradicional, el respeto mutuo y la cooperación de beneficio recíproco, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 11 de agosto de 1993.

Al referirse a las perspectivas de cooperación, la diplomática destacó que el avance de las negociaciones de un Acuerdo Comercial Preferencial entre Vietnam y el Mercosur abrirá nuevas oportunidades para ampliar los mercados, impulsar el desarrollo industrial e intensificar el intercambio de productos agrícolas y materias primas entre ambas partes.

Al conversatorio asistieron el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo; el senador Daniel Caggiani; el diputado Mariano Tucci; la exintendenta de Montevideo y exlegisladora Ana Olivera; y público en general./.

VNA
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