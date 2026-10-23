Vietnam apuesta por turismo marítimo de mayor valor y calidad

Hanoi (VNA) - El turismo marítimo de Vietnam debe pasar de un modelo de crecimiento basado en el número de visitantes a una economía de experiencias de alto nivel, aprovechando el valor añadido, la identidad cultural y la sostenibilidad como ventajas competitivas.

En un contexto de fuerte recuperación de la industria del ocio tras la pandemia de COVID-19, Vietnam recibió en 2025 cerca de 21,2 millones de visitantes internacionales y alrededor de 137 millones de nacionales, mientras que los ingresos totales por turismo ascendieron a más de 38 mil 402 millones de dólares.

Estos resultados abren grandes oportunidades, pero también plantean la necesidad de mejorar la eficiencia en la explotación de los recursos marinos.

En lugar de centrarse únicamente en la construcción de hoteles y resorts y en el aumento del número de visitantes, las localidades costeras deben prestar mayor atención a la duración de las estancias, el nivel de gasto, la tasa de retorno de los viajeros y la proporción del valor generado que permanece en las comunidades locales.

Un destino puede generar más valor si atrae a grupos de turistas que optan por estancias prolongadas, contratan una amplia variedad de servicios de calidad y disfrutan de experiencias más profundas de la cultura local. Se trata de pasar de una economía basada en el volumen a otra centrada en el valor, en consonancia con la orientación de elevar la calidad y la competitividad de la industria sin humo.

Una impresionante playa de arena blanca en la isla Cu Lao Cham (ciudad de Da Nang) atrae a los turistas. (Foto: VNA)

Vietnam cuenta con un gran potencial para diversificar sus productos turísticos marítimos, desde cruceros, buceo, deportes acuáticos, exploración de islas y turismo ecológico hasta el cuidado de la salud, MICE (de reuniones, incentivos, congresos y eventos), gastronomía, festivales y economía nocturna.

La conexión de los destinos en circuitos de experiencias interregionales permitirá prolongar las estancias, distribuir mejor el flujo de visitantes y aumentar el atractivo turístico. La planificación del sector debe estar vinculada a la ordenación del espacio marítimo, el transporte, los puertos, las ciudades costeras y la conservación de los ecosistemas, a fin de garantizar que cada zona aproveche sus propias ventajas.

La cultura marítima es un patrimonio distintivo que Vietnam debe aprovechar de manera más eficaz. Los pueblos pesqueros, el festival Cau Ngu (culto a las ballenas), la elaboración de salsa de pescado, el procesamiento de productos acuáticos, la construcción naval, las creencias tradicionales y las historias sobre la vida de las comunidades costeras pueden convertirse en rubros turísticos singulares.

En lugar de limitarse a presentar o exhibir estos elementos, las empresas deben ofrecer a los visitantes la oportunidad de participar directamente en actividades como tirar de las redes de pesca, preparar platos locales, conocer oficios tradicionales, escuchar relatos de la comunidad o asistir a iniciativas de conservación marina. De este modo, la cultura se convierte en un componente esencial de la oferta turística y contribuye a generar medios de vida para las comunidades locales.

La protección del medio ambiente también es un factor decisivo para la competitividad a largo plazo. Una afluencia de visitantes que supere la capacidad de carga puede deteriorar la calidad de las playas, los arrecifes de coral, los recursos hídricos y el paisaje, afectando directamente a la experiencia turística y a la imagen del destino. Por ello, la conservación debe integrarse desde el principio en el modelo de negocio.

Las localidades costeras deben aplicar la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y los sensores para supervisar el número de visitantes, la calidad del agua, el consumo de energía, los recursos hídricos y los residuos, con el fin de ajustar las actividades turísticas a la capacidad de cada zona.

Para potenciar el turismo costero de cara a 2045, Vietnam necesita implementar un conjunto integral de soluciones: transformar el marco de evaluación, pasando del volumen de visitantes al valor que estos aportan; organizar el espacio en clústeres basados en experiencias; invertir en puertos de cruceros e infraestructura adaptada a segmentos de alto valor; construir una marca arraigada en la cultura marítima, fomentar el turismo verde, reducir las emisiones y mejorar la calidad de los recursos humanos, entre otros.

El objetivo a largo plazo es convertir a Vietnam en un destino marítimo de alta calidad, diverso, verde y con una identidad propia en Asia. Lo importante no es solo atraer a más visitantes, sino también generar mayor valor a partir de cada experiencia y garantizar que los beneficios económicos vayan de la mano de la conservación de los recursos y de medios de vida sostenibles para las comunidades costeras./.