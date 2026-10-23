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Vietnam y Estados Unidos impulsan uso de tecnología para localizar restos de mártires

Vietnam y Estados Unidos refuerzan la cooperación para buscar, recuperar e identificar los restos de los mártires vietnamitas mediante la Campaña de 500 días y noches, el análisis de archivos históricos, la inteligencia artificial y las tecnologías forenses.

El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung (segundo desde la derecha), asiste a un diálogo sobre los legados de la guerra en el Sudeste Asiático, organizado por el Centro Stimson en Washington, el 21 de octubre. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung (segundo desde la derecha), asiste a un diálogo sobre los legados de la guerra en el Sudeste Asiático, organizado por el Centro Stimson en Washington, el 21 de octubre. (Foto: VNA)

Washington (VNA) - La Embajada de Vietnam en Estados Unidos continúa promoviendo la cooperación con socios del país norteamericano para superar las secuelas de la guerra, con especial atención a la movilización de apoyo y recursos para la Campaña de 500 días y noches, destinada a buscar, recuperar e identificar los restos de los mártires vietnamitas.

Durante un diálogo sobre las consecuencias de la guerra en el Sudeste Asiático, organizado el 21 de octubre por el Centro Stimson en Washington, el embajador vietnamita en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, expuso los esfuerzos de su país en esta labor y pidió el respaldo de la comunidad internacional para avanzar en estas urgentes tareas humanitarias.

Según el diplomático, Vietnam ha cooperado plenamente y de buena fe con Estados Unidos durante años en la búsqueda de información sobre los militares estadounidenses desaparecidos en combate, y mantiene su compromiso con esta misión humanitaria. Al mismo tiempo, el país intensifica la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de sus propios combatientes mediante la campaña nacional iniciada en abril de 2026.

La Campaña de 500 días y noches tiene como objetivos localizar y recuperar unos 7.000 restos de mártires, reforzar la identificación genética mediante la creación de una base de datos centralizada de ADN de sus familiares y acelerar el desminado de artefactos explosivos remanentes de la guerra en antiguos campos de batalla clave.

Sin embargo, el tiempo apremia. Muchos antiguos campos de batalla han sido urbanizados o transformados en infraestructuras, explotaciones agrícolas y parques industriales, lo que dificulta la localización de los restos. Además, los veteranos y testigos de aquella época son cada vez mayores, lo que reduce las oportunidades de recoger sus testimonios.

Por ello, resulta esencial combinar los registros de campo y los testimonios orales recopilados en Vietnam con los archivos militares estadounidenses, la antropología forense y las tecnologías avanzadas de análisis de ADN.

El diplomático anunció que, en las próximas semanas, especialistas vietnamitas y expertos de la Universidad Texas Tech regresarán a las instalaciones de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA), en College Park, Maryland, para continuar la revisión de documentos.

Se estima que existen entre dos y tres millones de páginas de archivos potencialmente relevantes para la búsqueda, con información sobre coordenadas registradas en informes militares, lugares de enterramiento temporal, mapas históricos y fotografías aéreas.

El embajador señaló que la inteligencia artificial (IA) puede agilizar la búsqueda y el procesamiento de millones de documentos, pero no sustituye la memoria humana. Por ello, consideró necesario combinar las herramientas tecnológicas con los testimonios de quienes vivieron aquellos acontecimientos y actuar sin demora.

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El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung (segundo desde la derecha), en una reunión con profesores y estudiantes de la Universidad de Georgia, en Washington, el 19 de octubre. (Foto: VNA)


Previamente, el 19 de octubre, durante un encuentro en Washington con profesores y estudiantes de la Universidad de Georgia, Nguyen Quoc Dung presentó los objetivos y la importancia de la Campaña de 500 días y noches, así como las líneas de cooperación con instituciones estadounidenses.

La Universidad de Georgia es uno de los socios más activos en la capacitación para el uso de tecnologías de teledetección, la investigación del ADN ambiental para detectar fosas aún no localizadas, el tratamiento de restos óseos mezclados y la promoción de un grupo conjunto de trabajo e investigación para el laboratorio de ADN en Hanoi.

El diplomático destacó que el intercambio de información operativa y el suministro de tecnologías de identificación forense no solo responden a un compromiso histórico, sino que también representan un esfuerzo de reconciliación y demuestran que ambos países pueden sanar las heridas del pasado mediante el respeto y la empatía mutuos./.

VNA
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