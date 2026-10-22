Vietnam impulsa la cooperación internacional en gobernanza de la IA

Hanoi (VNA) - Más de 500 delegados nacionales e internacionales participarán en la Semana Digital Internacional de Vietnam 2026 (VIDW 2026) que tendrá lugar del 28 al 30 de octubre en la provincia de Quang Ninh.



Se trata de una buena ocasión para que se centren en debates sobre la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), el desarrollo de tecnologías digitales estratégicas y la ampliación de la cooperación tecnológica.



Bajo el lema "Conectividad inteligente: gobernanza de la IA y configuración de la transformación mediante la IA", la Semana Digital Internacional de Vietnam 2026 organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene como objetivo fortalecer el diálogo sobre políticas y ampliar la cooperación internacional en el campo.



Asimismo, busca promover la investigación, el desarrollo, la transferencia y la comercialización de tecnología, con especial atención a las tecnologías estratégicas y emergentes.



Según lo previsto, se llevarán a cabo numerosas actividades, sobre todo la mesa redonda ministerial bajo el lema "Conectividad inteligente: gobernanza de la IA e impulso a la transformación mediante la IA", en la cual, los delegados debatirán sobre el desarrollo y el dominio de tecnologías digitales estratégicas, datos, capacidad de cómputo e infraestructura digital; mecanismos para fomentar la investigación y el desarrollo (I+D) y la comercialización de tecnología; así como sobre la gobernanza segura y responsable de la IA.



Además, se celebrarán el Foro de Innovación Digital ASEAN-Unión Europea centrado en desarrollar un ecosistema de innovación digital, conectar empresas y fomentar la transferencia de tecnología; el Foro de Cooperación Digital Vietnam-Australia; la Conferencia de la ASEAN sobre 5G y el Seminario Vietnam-China sobre investigación y aplicaciones de la IA, entre otros.



Al margen del evento, sostendrán reuniones bilaterales entre los dirigentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam y socios internacionales, con el objetivo de abordar áreas de interés mutuo y avanzar en programas de cooperación específicos.



A través de una serie de actividades, la Semana Digital Internacional de Vietnam 2026 tiene como objetivo ampliar la red de socios, conectar el ecosistema tecnológico nacional con la región y el mundo, y movilizar recursos para la investigación, el desarrollo, la transferencia tecnológica y la comercialización.



De acuerdo con el Comité Organizador, la Semana Internacional Digital de Vietnam 2026 busca ampliar la red de socios, conectar el ecosistema tecnológico nacional con los de la región y el mundo, y movilizar recursos para la investigación, el desarrollo, la transferencia y la comercialización de tecnologías.



También contribuirá a reforzar la capacidad de Vietnam para dominar las tecnologías, impulsar la innovación y la transformación digital, y ampliar su participación en iniciativas internacionales de cooperación tecnológica./.

VNA