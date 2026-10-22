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Conexión de identidades digitales entre Vietnam y Singapur: una prueba para la interoperabilidad en ASEAN

Vietnam prevé probar la conexión de VNeID con Singpass y LAeID antes del 15 de noviembre para facilitar trámites y reforzar la integración digital de la ASEAN.

La aplicación VNeID (Foto: VNA)
La aplicación VNeID (Foto: VNA)

Singapur (VNA) - Vietnam está avanzando en sus planes para conectar su aplicación nacional de identificación electrónica, VNeID, con el sistema Singpass de Singapur y el sistema LAeID de Laos, conforme a la Decisión N.º 1830/QD-TTg, emitida por el Primer Ministro el 22 de septiembre de 2026. Se prevé que las pruebas de conectividad concluyan antes del 15 de noviembre próximo.

Esta iniciativa de alta tecnología representa un paso importante hacia la simplificación de los trámites administrativos y los procedimientos migratorios, al tiempo que fomenta la cooperación digital dentro de la ASEAN.

Desde la perspectiva de Singapur, la conexión de VNeID con Singpass podría sentar las bases para un corredor digital bilateral, abriendo mayores oportunidades de colaboración en los ámbitos del comercio, la inversión, los servicios, el turismo y las finanzas. Singapur opera su sistema de identidad digital Singpass desde 2003, mientras que Vietnam está intensificando el desarrollo de su base de datos nacional de población y el uso de VNeID.

El profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, subrayó que la conexión de infraestructuras digitales, especialmente entre Vietnam y Singapur, debería ser una prioridad absoluta.

Señaló que el modelo de conectividad entre Vietnam, Singapur y Laos constituye una base para ampliar la interoperabilidad electrónica en toda la región, abarcando sectores como aduanas, turismo, pagos, banca y finanzas. Para hacer realidad esta visión, las empresas deben desarrollar modelos de plataforma, identificar necesidades y coordinar su implementación.

Para los ciudadanos, la interoperabilidad de las identidades digitales podría simplificar la verificación de información, reducir la necesidad de realizar declaraciones repetitivas y acortar el tiempo requerido para completar los trámites administrativos.

Asimismo, las empresas podrían beneficiarse de una verificación de identidad más ágil al abrir cuentas bancarias, registrar negocios o establecer entidades legales a través de las fronteras. No obstante, el proceso de conectividad plantea diversos desafíos técnicos, de seguridad y jurídicos.

Según Le Anh Duc, experto en inteligencia artificial (IA) y vicepresidente, además de jefe del Comité de Ciencia y Tecnología, del Comité de Enlace para la Comunidad Vietnamita en Singapur, ambos países deben abordar las diferencias en las estructuras de datos, establecer normas para el mapeo de información y garantizar una conectividad estable. En particular, el intercambio transfronterizo de datos debe cumplir con los requisitos de protección de la privacidad y seguridad de la información, al tiempo que previene el fraude de identidad y los ciberataques.

En el ámbito de la ASEAN, existen otros obstáculos, como las disparidades en el desarrollo tecnológico entre los Estados miembros, las diferencias en los estándares de firma digital y las variaciones en los marcos jurídicos relativos a la protección de datos personales. Por consiguiente, el establecimiento de normas compatibles y mecanismos legales para el intercambio de datos resulta fundamental para ampliar este modelo.

La conexión de prueba de VNeID con Singpass y LAeID podría servir como modelo piloto para evaluar soluciones técnicas y jurídicas antes de una implementación a mayor escala. De llevarse a cabo de manera eficaz, esta iniciativa contribuiría a promover la interoperabilidad de la identidad digital, facilitar las transacciones transfronterizas y respaldar el proceso de integración digital de la ASEAN./.

VNA
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