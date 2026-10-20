Destacan necesidad de facilitar la contribución directa de la diáspora al desarrollo nacional

Beijing (VNA)- Facilitar la participación directa de los vietnamitas residentes en el extranjero en el desarrollo nacional mediante sus conocimientos, experiencia y redes internacionales es un paso importante para aprovechar mejor el potencial de la diáspora, afirmó el profesor asociado Nguyen Quoc Hung, del Instituto de Matemáticas y Ciencias de Sistemas (AMSS), perteneciente a la Academia de Ciencias de China.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing sobre la Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político relativa al trabajo con los vietnamitas en el extranjero, el científico destacó la importancia de las recientes declaraciones del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sobre la necesidad de atraer a intelectuales y talentos vietnamitas para contribuir al país.



En el marco de la Resolución No. 57-NQ/TW, que establece orientaciones para impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, Nguyen Quoc Hung consideró que existe una oportunidad para vincular los conocimientos de los expertos en el extranjero con las necesidades concretas de Vietnam. No obstante, subrayó que el éxito dependerá de las condiciones reales de trabajo, las oportunidades de investigación y formación, y la estabilidad familiar para quienes decidan regresar a largo plazo.



A partir de su experiencia en China, señaló que, además de los ingresos, los científicos valoran un entorno profesional favorable, colegas cualificados, oportunidades para formar a jóvenes investigadores y tiempo suficiente para dedicarse a la investigación.



El experto propuso cuatro medidas para atraer y aprovechar mejor el talento vietnamita en el extranjero.



En primer lugar, recomendó ampliar las modalidades de colaboración sin exigir el regreso permanente. Los expertos podrían ejercer como profesores visitantes, codirigir tesis doctorales, crear grupos conjuntos de investigación o impartir cursos especializados en Vietnam. Para ello, consideró necesario establecer mecanismos contractuales y financieros que garanticen la continuidad de estas actividades, tomando como referencia la experiencia del Instituto de Estudios Avanzados de Matemáticas de Vietnam (VIASM).



En segundo lugar, propuso garantizar financiación plurianual para la investigación y conceder autonomía profesional acompañada de mecanismos de rendición de cuentas. También abogó por simplificar los procedimientos y evaluar los resultados según las características de cada disciplina, con énfasis en la calidad de los trabajos y las contribuciones a largo plazo, y con la participación de expertos nacionales e internacionales.



En tercer lugar, destacó la necesidad de invertir en jóvenes investigadores mediante becas doctorales, remuneraciones adecuadas para investigadores posdoctorales y oportunidades de colaboración con equipos científicos de alto nivel, tanto en Vietnam como en el extranjero. A su juicio, esta política fortalecería la capacidad científica nacional y sentaría las bases de una cooperación duradera con la diáspora intelectual.



Por último, propuso ampliar la cooperación a los expertos vietnamitas que trabajan en grandes empresas tecnológicas y centros de investigación y desarrollo. En ámbitos como la inteligencia artificial, los semiconductores y la biotecnología, estos profesionales podrían asesorar, formar personal y participar en proyectos conjuntos con universidades, institutos de investigación y empresas vietnamitas.



Para quienes regresen a trabajar a Vietnam de forma permanente, consideró necesario ofrecer remuneraciones competitivas acordes con su cualificación y responsabilidades, junto con condiciones laborales que les permitan desarrollar plenamente sus capacidades./.

VNA