Provincia de An Giang intensifica la lucha contra la pesca ilegal

An Giang, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de An Giang está intensificando la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés), mediante una campaña de máxima intensidad que se prolongará hasta finales de año, con el objetivo de corregir las infracciones y contribuir a que la Comisión Europea (CE) retire la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos pesqueros de Vietnam.

Ho Van Mung, presidente del Comité Popular provincial, ha ordenado a los departamentos, las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y las autoridades locales reforzar la disciplina, asignar claramente las responsabilidades y exigir de manera estricta a los responsables de las agencias y localidades que rindan cuentas de los resultados en la lucha contra la pesca IUU.

El Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente dirigirá las labores para identificar los buques pesqueros que no cumplan los requisitos para operar, dando prioridad a los de 15 metros o más de eslora, considerados los de mayor riesgo de entrar ilegalmente en aguas extranjeras. Las listas de estos buques se remitirán a las fuerzas competentes, incluidos los guardacostas, la Armada, la guardia fronteriza y las fuerzas de inspección pesquera, así como a las autoridades locales, para garantizar una vigilancia estrecha y adoptar las medidas pertinentes.

La Guardia Fronteriza de An Giang ha ordenado a todos sus puestos de control verificar rigurosamente las señales del sistema de seguimiento de buques (VMS) durante los trámites de salida y entrada de las embarcaciones. Los dispositivos VMS deben estar debidamente precintados y sus números de serie deben coincidir con los registros oficiales. Cualquier indicio de manipulación deberá ser tratado de inmediato y se prohibirá salir al mar a los buques que no cumplan los requisitos operativos.

Asimismo, las autoridades de las comunas, los barrios y las zonas especiales deberán elaborar registros de los buques pesqueros que no reúnan las condiciones para operar, fotografiarlos y documentar los lugares donde estén fondeados. También deberán asignar a funcionarios locales, miembros del Partido y empleados públicos la tarea de supervisar su situación y prevenir las operaciones no autorizadas.

An Giang también está intensificando las patrullas en las principales zonas marítimas mediante las fuerzas de inspección pesquera y otros cuerpos competentes.

Desde principios de 2026 hasta mediados de octubre, la Guardia Fronteriza provincial y los organismos pertinentes impusieron multas administrativas por un valor total superior a 6.000 millones de dongs (232 mil dólares) por infracciones detectadas durante las patrullas costeras y en aguas próximas a la costa. Entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de octubre de 2026, la policía provincial recibió 82 casos y denuncias relacionados con presuntos delitos vinculados a la pesca IUU e inició procedimientos penales en 63 de ellos.

Para reforzar el control de los desembarques de productos pesqueros, la provincia ha normalizado 26 puntos de recogida en la costa, que se suman a los dos puertos designados, Tac Cau y An Thoi, con lo que la red alcanza un total de 28 puntos. Esta infraestructura permitirá a las autoridades rastrear los movimientos de los buques y reforzar la supervisión de las actividades pesqueras.

An Giang mantiene una postura firme frente a las infracciones deliberadas, especialmente la retirada de dispositivos VMS, el uso de números de identificación falsos en los buques y la organización de salidas de pesca ilegales en aguas extranjeras. Estas conductas pueden constituir delitos graves que amenazan la seguridad económica nacional y perjudican la reputación internacional de Vietnam.

Se ha ordenado a la policía provincial que, en coordinación con la Guardia Fronteriza, acelere las investigaciones y desarticule las redes que organizan y facilitan la pesca ilegal en aguas extranjeras. Las pesquisas también se centrarán en los mecanismos utilizados para trasladar por vía aérea o terrestre a personas a países vecinos, donde operan buques pesqueros modificados cuyos números de identificación han sido borrados.

Según el Comité Directivo provincial para la Prevención y el Control de la Pesca IUU, desde principios de 2026 hasta mediados de octubre, las autoridades emitieron 263 notificaciones relativas a 836 infracciones que involucraban a 522 buques pesqueros que habían perdido la conexión con el sistema VMS o sobrepasado los límites permitidos. Asimismo, registraron 218 infracciones administrativas y emitieron 109 resoluciones sancionadoras.

Paralelamente al endurecimiento de las medidas de control, la provincia está intensificando las campañas de sensibilización pública sobre las disposiciones legales y las sanciones aplicables. También presta apoyo para sufragar las tarifas de los servicios satelitales VMS, facilitar la reconversión profesional y desguazar los buques que ya no reúnen las condiciones para faenar.

El presidente Ho Van Mung ha ordenado a las autoridades revisar los registros de los buques y revocar las inscripciones de aquellos que no cumplan los requisitos, desarrollar soluciones técnicas que permitan enviar alertas automáticas a los propietarios cuando se detecten infracciones y resolver sin demora los casos pendientes relacionados con el sistema VMS. Las ayudas para instalar estos dispositivos y facilitar la transición a otras ocupaciones deben llegar a los beneficiarios adecuados y producir resultados concretos.

Esta campaña refleja la determinación de An Giang de erradicar las infracciones persistentes relacionadas con la pesca IUU reforzar la rendición de cuentas y mejorar la vigilancia mediante la tecnología del Centro de Operaciones de Información (IOC). La provincia aspira a coordinarse con el resto del país para lograr que la CE retire la “tarjeta amarilla” y garantizar el desarrollo sostenible del sector pesquero./.