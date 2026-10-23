Vietnam busca impulsar turismo de compras para aumentar gasto de visitantes

Hanoi (VNA) – La diversificación de los servicios, la mejora de la experiencia de compra y el desarrollo de la economía nocturna son medidas clave para prolongar la estancia de los turistas y aumentar su gasto en Vietnam.



Para aprovechar este potencial, los sectores turístico y comercial deben coordinarse para superar los obstáculos en las infraestructuras de distribución, desarrollar modelos modernos de compras y ampliar los canales de comercialización de productos vietnamitas.



Según Nguyen Trung Khanh, director de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, la Resolución 26-NQ/TW define el turismo como un sector económico clave y un nuevo motor de crecimiento. En este contexto, mejorar la experiencia de los visitantes resulta fundamental para aumentar la competitividad de los destinos.



Aunque numerosos países han aprovechado eficazmente el turismo de compras, Vietnam todavía dispone de un amplio margen para desarrollar este segmento. Trung Khanh señaló que diversificar la oferta de restauración, compras, ocio y entretenimiento contribuirá a prolongar las estancias, incrementar el gasto de los visitantes y mejorar el rendimiento económico de la actividad turística.



En 2025, Vietnam recibió más de 21 millones de turistas internacionales y atendió a unos 137 millones de viajeros nacionales, con una derrama total de aproximadamente 38,46 mil millones de dólares. Para 2026, el sector se ha fijado como objetivos recibir 25 millones de visitantes internacionales, atender a 150 millones de turistas nacionales y alcanzar unos ingresos de 43,26 mil millones de dólares.



De acuerdo con las orientaciones de la Resolución No. 26-NQ/TW, Vietnam aspira a recibir entre 40 y 50 millones de turistas internacionales y unos 160 millones de visitantes nacionales en 2030, con unos ingresos turísticos de entre 80 y 90 mil millones de dólares. Para 2045, el país se propone situarse entre los 30 principales destinos turísticos del mundo.



Con el fin de concretar estos objetivos, la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, y el Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno, adscrito al Ministerio de Industria y Comercio, firmaron un memorando de entendimiento para el período 2026-2030.



En comparación con el mecanismo de coordinación establecido en 2020, el nuevo acuerdo amplía los ámbitos de cooperación para desarrollar el mercado interno, estimular el consumo, proteger los derechos de los consumidores y los turistas, y promover modelos modernos de turismo de compras.



Trung Khanh consideró que aprovechar eficazmente el potencial de este segmento requiere desarrollar centros comerciales modernos e invertir en infraestructuras comerciales, de ocio y entretenimiento.



También destacó la importancia de conectar los productos vietnamitas con las redes de distribución, las empresas de viajes, los establecimientos de alojamiento y los destinos turísticos. Los productos característicos, los incluidos en el programa OCOP (Cada comuna, un producto) y las artesanías deben tener una mayor presencia para que los visitantes puedan conocerlos y adquirirlos.



Asimismo, el desarrollo de la economía nocturna y de los sistemas de pago digital, especialmente los pagos transfronterizos, facilitará las compras, ampliará los horarios de actividad de los destinos y mejorará la experiencia de los turistas.



Según Tran Huu Linh, director del Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno, el turismo de compras no solo diversifica la oferta turística, sino que también abre nuevas oportunidades para acercar los productos vietnamitas, las especialidades regionales y los artículos artesanales a los consumidores. La combinación de compras con experiencias culturales, gastronómicas y vinculadas a la identidad local contribuirá a reforzar el atractivo de los destinos.



La Resolución No. 26-NQ/TW orienta el desarrollo del turismo de compras hacia la promoción de productos vietnamitas, los centros outlet, las tiendas libres de impuestos, los centros comerciales y los mercados nocturnos.



En aplicación de estas directrices, el Ministerio de Industria y Comercio aprobó, mediante la Decisión No. 2412/QD-BCT del 25 de septiembre de 2026, el proyecto “Desarrollo de modelos outlet en Vietnam hasta 2030, con visión hacia 2045”. El plan contempla tres modelos principales: pueblos outlet de alta gama que combinen compras y turismo; centros outlet en zonas urbanas o periféricas; y establecimientos outlet integrados en complejos multifuncionales.



Durante el período 2026-2030, se prevé poner a prueba estos modelos en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang, Quang Ninh y Phu Quoc. Entre 2030 y 2045, se contempla extenderlos a las tres regiones del país.



Según Tran Huu Linh, se espera que los centros outlet contribuyan a incrementar el gasto de los turistas internacionales. Varias localidades también están estudiando estos nuevos modelos comerciales y preparando las condiciones necesarias para su desarrollo.



En cuanto a la economía nocturna, el Ministerio de Industria y Comercio está elaborando un decreto que sustituirá al Decreto No. 60/2024/ND-CP sobre el desarrollo y la gestión de los mercados. El nuevo texto propone asignar a los comités populares provinciales la responsabilidad de estudiar y formular políticas para desarrollar mercados nocturnos adaptadas a las condiciones de cada localidad.



El proyecto de Estrategia de Desarrollo del Mercado Interno hasta 2030, con visión hacia 2045, también contempla diversificar los servicios nocturnos mediante la combinación de compras, gastronomía, cultura, entretenimiento y turismo. Asimismo, promueve calles comerciales nocturnas, mercados nocturnos y centros comerciales con horarios ampliados, vinculados a la identidad local./.

VNA