Vietnam Airlines inaugurará nueva ruta directa a Singapur el 17 de noviembre

Hanoi (VNA) - A partir del 17 de noviembre de 2026, Vietnam Airlines ofrecerá vuelos directos diarios entre la ciudad central de Da Nang y Singapur, con lo que la frecuencia total de vuelos de ida y vuelta entre ambos países ascenderá a 42 por semana.

La ruta Da Nang-Singapur será operada con aviones Airbus A321. Los vuelos desde Da Nang despegarán a las 15:00 horas, mientras que los procedentes de Singapur partirán a las 19:45, hora local.

Actualmente, Vietnam Airlines opera 14 vuelos de ida y vuelta semanales entre Hanoi y Singapur, y 21 entre Ciudad Ho Chi Minh y Singapur.

Según la aerolínea, Singapur es uno de los mercados emisores de turistas internacionales más importantes para Vietnam en el Sudeste Asiático. En los primeros nueve meses de 2026, el número de visitantes singapurenses a Vietnam aumentó un 29,8% interanual, con un crecimiento destacado de las llegadas a Da Nang.

Nguyen Quang Trung, subdirector general de Vietnam Airlines, afirmó que Da Nang tiene un atractivo propio y, al mismo tiempo, constituye una puerta de entrada para que los visitantes continúen su recorrido hacia los destinos culturales y patrimoniales del centro de Vietnam.

“Esperamos que esta ruta directa facilite los desplazamientos entre Singapur y esta región, y anime a más turistas a incluir el centro del país en sus itinerarios por Vietnam”, dijo.

Con motivo del lanzamiento de la ruta, los billetes de ida y vuelta en clase Turista tendrán precios desde 5.266.000 dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs), incluidos impuestos y tasas, excepto durante los períodos de mayor demanda. Los billetes estarán a la venta hasta el 31 de diciembre de 2026 y serán válidos para vuelos con salida entre el 17 de noviembre de 2026 y el 31 de mayo de 2027, ambas fechas incluidas.

Los pasajeros que adquieran billetes de las categorías Turista Estándar y Turista Flexible recibirán una pieza adicional de equipaje facturado de 23 kilogramos, con lo que la franquicia total de equipaje gratuito podrá alcanzar un máximo de dos piezas de 23 kilogramos cada una. Esta promoción se aplicará a los billetes emitidos durante el primer mes de operaciones de la ruta, para vuelos con salida hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los socios del programa de fidelización Lotusmiles que compren billetes en clase Turista o Business recibirán el doble de millas de bonificación. Si al menos dos socios pertenecientes a una misma Cuenta Familiar viajan juntos, cada uno recibirá el triple de millas de bonificación. La promoción se aplicará a los vuelos en ambos sentidos, a los billetes emitidos durante el primer mes desde el inicio de la venta y a los vuelos con salida hasta el 17 de diciembre de 2026.

En 2026, Vietnam Airlines ha ampliado su red internacional con nuevas rutas a Ámsterdam, Colombo y Phuket (Tailandia). Asimismo, ha anunciado la puesta en servicio de las rutas Hanoi-Ahmedabad (India) a partir del 3 de noviembre y Hanoi-Hangzhou (China) desde el 22 de noviembre.

Un representante de Vietnam Airlines señaló que la compañía da prioridad a los mercados con potencial turístico, comercial y de inversión, con el objetivo de reforzar las conexiones directas entre Vietnam y el resto del mundo. Esta orientación también contribuye a concretar la aplicación de la Resolución No. 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva situación y la Resolución No. 26-NQ/TW sobre el desarrollo del turismo vietnamita.

Mediante la ampliación de su red de rutas y el fortalecimiento de las conexiones internacionales, Vietnam Airlines continúa desempeñando su papel como aerolínea nacional, en coordinación con los ministerios, organismos, autoridades locales y la comunidad empresarial para impulsar el desarrollo económico, el turismo, el comercio y la inversión.

La compañía seguirá esforzándose por ampliar la cooperación y aprovechar eficazmente los mercados con potencial, contribuyendo de manera concreta a los esfuerzos conjuntos para estimular el crecimiento económico y alcanzar el objetivo nacional de lograr un crecimiento de dos dígitos en 2026./.