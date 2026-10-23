Política

Asamblea Nacional busca racionalizar el sistema de documentos normativos

La Asamblea Nacional de Vietnam examina reformas legislativas sobre presupuesto estatal, impuestos, licitaciones y documentos normativos.

En la reunión. (Fuente: VNA)
En la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam examinarán hoy, en el marco del segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura, diversas propuestas en el ámbito legislativo, los correspondientes informes de verificación y uno sobre la aplicación de mecanismos especiales para resolver dificultades y obstáculos de carácter jurídico.

Entre los documentos previstos para su presentación durante la sesión matutina figuran el proyecto de Ley consolidada sobre el Presupuesto Estatal, el de la Ley revisada sobre Licitaciones, los que modifican y complementan varios artículos de la Ley de Inversiones e introducen modificaciones en diversos artículos de las leyes del Impuesto sobre la Renta de las Empresas, del Impuesto sobre el Uso de Suelo no Agrícola y la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Asimismo, la Asamblea Nacional examinará los proyectos de ley revisada sobre la Adquisición Forzosa y Requisición de Bienes y sobre Documentos Normativos, además de un informe sobre la aplicación de la Resolución N.º 206/2025/QH15, que establece mecanismos especiales para resolver dificultades y obstáculos derivados de la normativa vigente.

Posteriormente, los diputados debatirán en grupos los proyectos de Ley sobre la Adquisición Forzosa y Requisición de Bienes, sobre Documentos Normativos y el citado informe de implementación.

El proyecto de Ley sobre Documentos Normativos busca institucionalizar las políticas de reforma del proceso de elaboración y aplicación de las leyes, dar respuesta oportuna a los problemas surgidos en la práctica y reforzar la articulación entre la formulación de las normas y su ejecución.

Una de las principales propuestas es racionalizar el sistema de documentos normativos mediante el establecimiento de un único tipo de documento para cada autoridad emisora. Para ello, se prevé eliminar cinco categorías de documentos y trasladar sus contenidos a otros formatos más adecuados, de acuerdo con las competencias de cada autoridad.

El proyecto también establece principios para la elaboración, promulgación y aplicación de los documentos jurídicos, y subraya que las disposiciones legales no deben servir de instrumento para la corrupción, el despilfarro ni otras conductas indebidas. Asimismo, precisa el papel orientador de los principios fundamentales en la legislación que regula los principales ámbitos de los sectores público y privado.

En cuanto al procedimiento de elaboración normativa, el proyecto mantiene la separación entre la formulación de políticas y la redacción de los textos legales, al tiempo que garantiza la continuidad y coherencia entre las distintas etapas del proceso. En lugar de establecer una fase independiente de evaluación de políticas, propone mecanismos de consulta y la participación obligatoria de los ministerios y organismos de rango ministerial pertinentes, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Entre las demás modificaciones propuestas figuran la mejora y simplificación de los procedimientos para la promulgación de documentos jurídicos en circunstancias especiales, la incorporación de disposiciones aplicables a situaciones de urgencia en las que el Parlamento no pueda reunirse y la clarificación de los procedimientos para emitir documentos de política de carácter experimental al amparo de leyes, decretos gubernamentales y resoluciones de los Consejos Populares a nivel provincial.

Por la tarde, los diputados debatirán en grupos los proyectos de Ley consolidada sobre el Presupuesto Estatal; el que modifica y complementa diversos artículos de las leyes del Impuesto sobre la Renta de las Empresas, del Impuesto sobre el Uso de Suelo no Agrícola y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; así como el proyecto de Ley revisada sobre Licitaciones./.

VNA
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