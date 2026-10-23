Política

Asociación Austria-Vietnam celebra 50 años de compromiso con la amistad bilateral

La Asociación Austria-Vietnam celebra medio siglo de actividad como puente de amistad, diálogo y cooperación entre ambos países.

El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, pronuncia un discurso (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Academia Diplomática de Viena y la Asociación Austria-Vietnam organizaron recientemente un coloquio titulado “Austria-Vietnam: socios en un mundo de constante cambio”, con motivo del 50.º aniversario de la fundación de la asociación.

El evento reunió a embajadores austríacos que han trabajado en Vietnam, académicos, diplomáticos, representantes empresariales y de organizaciones sociales, así como miembros de la comunidad vietnamita en Austria.

Durante el encuentro, celebrado el 20 de octubre, el embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, destacó la importancia de este aniversario y reconoció las contribuciones constantes de la asociación a la amistad entre ambos países.

Desde su fundación en 1976, la entidad ha acompañado al pueblo vietnamita en la lucha contra el bloqueo y el embargo, promovido proyectos humanitarios, contribuido a sanar las heridas de la guerra y apoyado a las víctimas del agente naranja y a los niños huérfanos de Ciudad Ho Chi Minh y el Delta del Mekong.

El embajador recordó también a generaciones de amigos austríacos comprometidos con Vietnam, entre ellos Georges Wächter, combatiente europeo del Viet Minh que adoptó el nombre vietnamita Ho Chi Tho y dedicó diez años a combatir la fiebre recurrente en el país. Fue, además, uno de los pocos extranjeros que mantuvieron una estrecha amistad con el Presidente Ho Chi Minh.

Como organización social, la asociación ha creado espacios de intercambio y diálogo entre ciudadanos, expertos, empresas y organizaciones de ambos países. El embajador subrayó que la diplomacia popular desempeña un papel esencial en la generación de confianza y entendimiento mutuo, especialmente mientras Vietnam y Austria preparan las actividades conmemorativas del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Por su parte, el profesor Alfred Gerstl, presidente de la Asociación Austria-Vietnam, repasó sus cinco décadas de trayectoria y agradeció al Presidente de Vietnam la concesión de la Orden de la Amistad a Peter Jankowitsch, presidente honorario de la asociación y exministro austríaco de Relaciones Exteriores, así como a la propia entidad.

Markus Hass, responsable de Asia-Pacífico de la Cámara Federal de Economía de Austria (WKÖ), destacó el dinamismo y el potencial del mercado vietnamita, que atrae nuevas inversiones austríacas de alta calidad y tecnología avanzada. Identificó tres prioridades para la cooperación futura: confianza, comercio y tecnología.

Un aspecto destacado del seminario fueron las vívidas y concretas historias que reflejaban la profundidad y diversidad de las relaciones entre Vietnam y Austria, compartidas por empresas, organizaciones no gubernamentales y jóvenes vietnamitas residentes en Austria.

Estas historias enfatizaron los sentimientos e impresiones hacia Vietnam y su gente, el gran potencial y las prometedoras perspectivas de la economía vietnamita, y reafirmaron los compromisos y planes de cooperación, apoyo y conexión con los socios vietnamitas para la amistad, el desarrollo y la prosperidad.

Tras 50 años de actividad, la Asociación Austria-Vietnam se ha consolidado como un importante puente entre las sociedades de ambos países. En adelante, se espera que estreche la coordinación con la Asociación de Amistad Vietnam-Austria, amplíe su membresía y conecte a organizaciones sociales, intelectuales, empresas, jóvenes y a la comunidad vietnamita en Austria, contribuyendo así al desarrollo cada vez más profundo, sustantivo y sostenible de las relaciones bilaterales./.

VNA
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