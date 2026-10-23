Vietnam refuerza coordinación de sus actividades exteriores en cultura y educación

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, instó a reforzar la coordinación y mejorar la eficacia de las actividades exteriores en los ámbitos sociocultural, educativo y de formación, durante la primera reunión del Grupo de Trabajo intersectorial sobre estas áreas, celebrada el 22 de octubre.



La subjefa del Gobierno valoró los preparativos del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, que ejerce como órgano permanente del Grupo, y pidió a los ministerios y organismos revisar todas las actividades exteriores previstas hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, solicitó distinguir claramente las iniciativas estratégicas de gran escala que requieren coordinación intersectorial de las actividades propias de cada organismo, a fin de evitar duplicidades.



Los organismos miembros deberán elaborar con urgencia sus planes de cooperación para 2027, vinculándolos a tareas, objetivos y resultados concretos, y remitirlos al órgano permanente para su consolidación y posterior presentación a la Dirección Central antes del 30 de noviembre de 2026. Para las actividades interministeriales prioritarias, también deberán preparar las previsiones presupuestarias y presentarlas a las autoridades competentes.



De cara al período 2027-2030, Pham Thi Thanh Tra definió tres grupos de tareas estratégicas.



En primer lugar, pidió revisar y perfeccionar el marco institucional y las políticas para mejorar la coordinación y la eficacia de la integración internacional, garantizando la autonomía estratégica, el potencial nacional y la soberanía cultural y educativa. El sistema institucional deberá adaptarse a nuevas tendencias, como la inteligencia artificial, los macrodatos y las economías digital y circular, así como prepararse para grandes acontecimientos internacionales, entre ellos el Año APEC 2027, que organizará Vietnam.



En segundo lugar, instó a revisar de forma integral los tratados internacionales, los acuerdos comerciales, las asociaciones estratégicas y los memorandos de entendimiento, siguiendo las orientaciones del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, para convertir los compromisos internacionales en recursos para el desarrollo. Este proceso deberá concluir en el primer trimestre de 2027 y contribuir a promover una cooperación sustancial, reforzar la imagen y la presencia de Vietnam en la UNESCO, ampliar los estudios sobre el país en el extranjero y eliminar las actividades poco eficaces o meramente formales.



En tercer lugar, pidió promover iniciativas en foros multilaterales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), las Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de elevar el posicionamiento internacional de Vietnam y movilizar recursos sociales para el desarrollo.



La viceprimera ministra también exigió cumplir estrictamente el reglamento de funcionamiento del Grupo de Trabajo, designar personal especializado y reforzar la información dirigida al exterior. Asimismo, destacó la necesidad de estrechar los vínculos entre la cultura, la educación, el desarrollo humano, la salud y la formación de recursos humanos.



Por su parte, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, señaló que su cartera seleccionará los bienes patrimoniales adecuados para su digitalización, estandarizará sus datos y desarrollará contenidos multilingües para su aplicación en la conservación, la investigación, la educación, el turismo y la promoción de la imagen de Vietnam.



La ministra también destacó la necesidad de vincular la cooperación internacional con el desarrollo de los recursos humanos, estrechar los lazos entre los centros de formación y las empresas, y aprovechar mejor las contribuciones de los expertos, intelectuales, artistas y empresarios vietnamitas residentes en el extranjero.



Por su parte, Bui Hoai Son, subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, propuso promover la creación de programas de Estudios sobre Vietnam en universidades de distintos países para ampliar la cooperación académica, divulgar la cultura y la historia nacionales y fortalecer el poder blando del país.



Asimismo, planteó aprovechar los recursos de la comunidad vietnamita en el exterior, promover el reconocimiento internacional de figuras históricas vietnamitas e impulsar programas de acción en el marco de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO./.

VNA