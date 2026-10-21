Juegos Paralímpicos Asiáticos 2026: Vietnam conquista un oro en natación

Tokio (VNA)– Los nadadores vietnamitas Do Thanh Hai y Le Tien Dat conquistaron hoy las medallas de oro y plata, respectivamente, en la prueba masculina de 100 metros braza de la categoría SB5 de los V Juegos Paralímpicos de Asia (Asian Para Games 2026), que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón, del 18 al 24 de octubre.



En la final disputada este miércoles, Do Thanh Hai se impuso con un tiempo de 1 minuto, 33 segundos y 91 centésimas, mientras que su compatriota Le Tien Dat obtuvo la medalla de plata con 1 minuto, 36 segundos y 63 centésimas, a 2,72 segundos del ganador. El iraní Rashidabadi Ali completó el podio al conseguir el bronce con un registro de 1 minuto, 47 segundos y 78 centésimas.



Este doblete constituye una alegría para la delegación vietnamita de deportistas con discapacidad y confirma la capacidad competitiva de sus nadadores en el ámbito continental.

Do Thanh Hai (derecha) y Le Tien Dat tuvieron una excelente actuación, ganando las medallas de oro y plata para Vietnam. Foto: thanhnien.vn





El resultado también marca un cambio en el orden de los dos representantes vietnamitas respecto a la edición anterior. En los Juegos Paralímpicos de Asia de 2022, celebrados en Hangzhou, China, Le Tien Dat se proclamó campeón, mientras que Do Thanh Hai obtuvo la medalla de plata en esta misma prueba.



Según los resultados publicados en la sede de competición, el récord mundial masculino de los 100 metros braza SB5 es de 1 minuto, 24 segundos y 65 centésimas, mientras que el récord asiático se sitúa en 1 minuto, 28 segundos y 80 centésimas. Los tiempos registrados por ambos nadadores vietnamitas no superaron estas marcas.



Vietnam participa en los Juegos Paralímpicos de Asia 2026 con una delegación de 21 deportistas, que compiten en cinco disciplinas: atletismo, natación, levantamiento de pesas, tenis de mesa y bádminton, con el objetivo de conquistar medallas y mejorar sus resultados en el escenario continental./.