La cultura vietnamita brilla en el otoño de Busan

Hanoi (VNA) - Durante el mes de octubre, la ciudad portuaria surcoreana de Busan se ha convertido en un escaparate de la cultura vietnamita a través de diversas actividades, desde juegos tradicionales en la Semana de la ASEAN de Busan y películas vietnamitas en la 31.ª edición del Festival Internacional de Cine de Busan hasta la velada "Vietnam Night" y un espectáculo de teatro musical experimental.



Estas iniciativas no solo fomentan el intercambio cultural, sino que también abren nuevas oportunidades de cooperación artística entre Vietnam, Corea del Sur y socios internacionales.



Los colores de Vietnam en la Semana de la ASEAN de Busan



Celebrada del 6 al 11 de octubre en los grandes almacenes Lotte de esa ciudad surcoreana, la Semana de la ASEAN de Busan 2026 presentó la cultura de los 11 países del Sudeste Asiático bajo el lema “Cruise ASEAN”.



El espacio vietnamita atrajo a visitantes de todas las edades con juegos tradicionales y una exposición dedicada a las leyendas del mar, los paisajes emblemáticos y las tradiciones culturales del país. Organizado anualmente desde 2020, el evento contribuye a acercar la diversidad cultural de la ASEAN al público surcoreano mediante experiencias interactivas.



El cine vietnamita amplía su proyección internacional



En la 31.ª edición del Festival Internacional de Cine de Busan, celebrada del 6 al 15 de octubre, el cine vietnamita estuvo representado en cuatro secciones de largometrajes. La productora Tran Thi Bich Ngoc formó parte del jurado de la principal sección competitiva, presidido por el director chino Zhang Yimou. Entre las obras destacadas figuró 1982, de la directora Nguyen Hoang Diep, que explora los vínculos familiares y los sueños truncados. También se presentó Ho linh trang si: Bi an mo vua Dinh (Los guardianes guerreros: el misterio de la tumba del rey Dinh), del director Nguyen Phan Quang Binh, una película que combina elementos de leyenda histórica y aventura, así como Hearing, del director Le Bao.

Pabellón del Cine de Vietnam en el Mercado de Contenidos y Cine de Asia. Foto: VNA.



En el apartado documental, se proyectó Em be dong bong, em be ngao nghe va em be dau long (El niño excéntrico, el niño arrogante y el niño con el corazón roto), del director Nong Nhat Quang, una obra fruto de siete años de recopilación de materiales familiares que reflexiona sobre la configuración de la familia vietnamita contemporánea.



Al margen del festival, la Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Cine de Vietnam inauguró un pabellón en el Mercado de Contenidos y Cine de Asia (ACFM), donde presentó la industria cinematográfica vietnamita, el Festival de Cine Asiático de Da Nang (DANAFF) y diversas localizaciones del país para rodajes internacionales.



El 11 de octubre, un coloquio sobre el papel de los festivales como puente entre el cine vietnamita y el mundo reunió a representantes diplomáticos, organizadores y productores de Vietnam, Corea del Sur e Italia. Los participantes debatieron sobre coproducción, formación de talentos, desarrollo del DANAFF y medidas para atraer producciones internacionales.



Esa misma noche, la velada “Vietnam Night” congregó a más de 600 representantes, artistas, productores y socios internacionales. El programa combinó actuaciones artísticas vietnamitas y surcoreanas con actividades de promoción cinematográfica, favoreciendo el establecimiento de nuevos vínculos profesionales.



El teatro experimental vietnamita llega a Corea del Sur



Del 12 al 19 de octubre, la obra de teatro musical contemporáneo “Ao quan” se presentó en el Festival Internacional de Teatro Healing de Daegu y en el Centro Cultural y Artístico Baekyang de Busan, en el marco de la 64.ª edición del Festival de las Artes de Busan.



Escrita y dirigida por Chinh Ba, la obra aborda la apofenia, un fenómeno psicológico que lleva a las personas a percibir significados o conexiones entre hechos que no guardan relación entre sí.



Mediante un lenguaje escénico simbólico que combina música, vídeos y retransmisiones en directo, plantea cuestiones relacionadas con la pérdida, la presión de la opinión pública y la salud mental en la sociedad moderna.



En conjunto, estas actividades contribuyen a promover la cultura vietnamita a través de distintas expresiones artísticas e impulsar la cooperación en la producción, formación e intercambio profesional. Busan reafirma así su papel como plataforma para acercar Vietnam al público surcoreano y a la comunidad internacional./.