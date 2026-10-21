Hanoi apuesta por la tecnología para revalorizar su patrimonio

Hanoi (VNA) - A partir de milenarias capas de sedimentación cultural, Hanoi dispone actualmente de una fuente abundante patrimonial con gran valor histórico y cultural y potencial creativo.

En el contexto de la vida contemporánea, el pensamiento creativo y la tecnología están abriendo nuevas vías para aprovechar este legado, generando mayor valor e impulso para el desarrollo de la capital.

Liberar el potencial de los recursos patrimoniales

La doctora Bui Thi Kim Chi, del Instituto de Cultura y Desarrollo de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, señaló que Hanoi comenzó a prestar atención al desarrollo de las industrias culturales desde una etapa temprana.

Entre 2007 y 2008, la ciudad inició los estudios sobre este ámbito. En 2017, Hanoi promulgó el Plan N.º 112/KH-UBND, que estableció el desarrollo de las industrias culturales como una de sus principales prioridades.

Posteriormente, la Resolución N.º 09-NQ/TU de 2022 reafirmó la orientación estratégica para el desarrollo de las industrias culturales, integrando la preservación con el desarrollo, promoviendo los valores culturales de Thang Long - Hanoi y convirtiendo a la urbe en una "Ciudad Creativa", lo que eleva la posición de la capital tanto a nivel regional como internacional.

En 2026, Hanoi ha dado un nuevo paso en su enfoque del desarrollo cultural: de la conservación y promoción de los valores culturales ha pasado a considerar la cultura como un recurso endógeno y un motor del desarrollo.

La Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político del Partido sobre el desarrollo de la cultura vietnamita y el Programa N.º 08-CTr/TU del Comité del Partido de Hanoi destacan la necesidad de renovar el pensamiento y los métodos de desarrollo cultural, vinculando la conservación del patrimonio con la creatividad, la transformación digital y el progreso de las industrias culturales.

Según el doctor Nguyen Doan Van, director de la Junta de Gestión de Reliquias y Paisajes de Hanoi, esta iniciativa se considera un avance decisivo para el desarrollo de la capital, que busca impulsar el crecimiento económico, generar empleo, aumentar los ingresos y elevar la contribución de las industrias culturales al Producto Interno Bruto Regional (PIBR) municipal y al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Asimismo, contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población.



Tecnología digital y energía juvenil: motor para transformar los valores patrimoniales



Como parte del patrimonio de la capital, el Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) constituye un excelente ejemplo de cómo la tecnología digital puede aplicarse para poner en valor un legado milenario.

El Dr. Duong Ngoc Ha, subdirector del Centro de Actividades Culturales y Científicas de Van Mieu - Quoc Tu Giam, señaló que, tras casi una década de implementación, la digitalización del patrimonio ha ido más allá del simple almacenamiento y la preservación; se ha convertido, cada vez más, en una herramienta para la "interpretación patrimonial", lo que ayuda al público a acercar y explorar los valores culturales.

Desde el espacio expositivo "Registros de honor en piedra", donde los diseños ornamentales y las inscripciones en caracteres chinos de las 82 estelas de los doctores laureados se presentan mediante pantallas táctiles interactivas, hasta el programa educativo sobre patrimonio "Despertar el espíritu del saber", el Templo de la Literatura ha dado pasos significativos para acortar la distancia entre este lugar histórico y el público.

El estreno, el 18 de septiembre de 2026, del espectáculo de videomapping 3D "Cultivar talentos para el país" refleja los esfuerzos por renovar las formas de presentar y poner en valor el sitio histórico mediante la tecnología.

Junto con las instituciones culturales, los jóvenes también están ampliando las formas de acercarse al patrimonio mediante nuevos modelos. Zero Gallery es un ejemplo de ello, con una propuesta de experiencias culturales interactivas que involucran múltiples sentidos.

Nguyen Tien Thinh, jefe de Marketing de Zero Gallery, informó que el proyecto explora las historias de las especias vietnamitas y del pho, la tradicional sopa de fideos del país.

Para plasmar esta idea, el equipo creó un escenario de ficción sobre la conservación de las especias en el futuro y diseñó un espacio experiencial con forma de nave inspirada en el sombrero cónico vietnamita, situada sobre una plataforma de lanzamiento con forma de tambor de bronce de Dong Son.

El pensamiento innovador y la dedicación de los jóvenes apuntan hacia nuevos enfoques para el desarrollo de las industrias culturales, al tiempo que brindan una nueva motivación a la economía turística.

Cuando los nuevos valores no sustituyen a los existentes, sino que permiten comprenderlos mejor, llegar a un público más amplio y transmitirlos a las generaciones futuras, la comercialización del patrimonio no se limita a su explotación, sino que puede convertirse también en una vía para regenerar su valor.

El objetivo es potenciar la creatividad a partir del patrimonio, para que la herencia siga presente en la vida cotidiana, genere nuevos valores para la sociedad y contribuya a consolidar la posición de Hanoi como Ciudad Creativa./.

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