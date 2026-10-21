Felicitan a los atletas vietnamitas por sus medallas en los Juegos Paralímpicos Asiáticos

Hanoi (VNA) - La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, felicitó hoy a la delegación de Vietnam después de que el nadador Do Thanh Hai obtuvo la primera medalla de oro para el país en los V Juegos Paralímpicos Asiáticos, que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón.



La ministra elogió al equipo de natación, destacando especialmente a Thanh Hai y a Le Tien Dat, quienes consiguieron el oro y la plata, respectivamente, en la prueba masculina de 100 metros braza (categoría SB5). El 19 de octubre, el levantador de pesas Le Van Cong ganó la medalla de plata en la categoría masculina de 49 kilógramos.



La ministra reconoció la perseverancia, la fuerza de voluntad y la determinación de los atletas. A pesar de las dificultades y los desafíos, los deportistas con discapacidad han entrenado incansablemente y se han esforzado al máximo para competir en el mayor evento deportivo del continente, logrando resultados que llenan de orgullo al país.



Asimismo, instó a los atletas, entrenadores y a toda la delegación a cuidar su salud, mantener su estado físico y competir con confianza y total determinación.

Expresó su deseo de que proyecten la imagen de un pueblo vietnamita resiliente, de gran fortaleza mental y decidido a superar obstáculos para alcanzar metas cada vez más altas.



Nguyen Trong Ho, jefe de la delegación vietnamita, informó que la empresa Herbalife otorgará a Thanh Hai un premio de 50 millones de VND (1.900 dólares) por su medalla de oro.



Este 21 de octubre, Thanh Hai fue el primero en tocar la pared al completar la prueba en 1 minuto y 33,91 segundos. Tien Dat obtuvo la plata con un tiempo de 1 minuto y 36,63 segundos, mientras que el iraní Rashidabadi Ali se llevó el bronce con 1 minuto y 47,78 segundos.



Este resultado invierte el orden de lo ocurrido en los IV Juegos Paralímpicos Asiáticos, celebrados en la ciudad china de Hangzhou en 2023, donde Tien Dat ganó la prueba con un tiempo de 1 minuto y 34,04 segundos, y Thanh Hai se hizo con la plata tras registrar 1 minuto y 35,11 segundos.



Este triunfo se suma al desempeño de Thanh Hai en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde alcanzó la final de los 100 metros braza (categoría SB5) y terminó en quinto lugar con un tiempo de 1 minuto y 35,61 segundos.



Mientras tanto, Tien Dat es uno de los miembros con mayor experiencia del equipo de paranatación de Vietnam. Obtuvo el cuarto puesto en los Juegos Paralímpicos de París 2024, su primera participación en la cita paralímpica.



Van Cong, de 42 años, quien ya contaba con medallas de oro, plata y bronce en anteriores Juegos Paralímpicos, ha sumado ahora una medalla de plata continental a su palmarés./.

VNA