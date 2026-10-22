Cultura-Deporte

“Melodías de Oriente” reúne las tradiciones musicales de cuatro países asiáticos

El Festival Internacional de Música Tradicional de Ciudad Ho Chi Minh 2026 reúne a más de 70 artistas asiáticos para preservar las tradiciones musicales y fomentar el intercambio cultural.

Artistas tailandeses actúan en el festival. (Foto: VNA)
Artistas tailandeses actúan en el festival. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Festival Internacional de Música Tradicional de Ciudad Ho Chi Minh 2026 se inauguró anoche en el Conservatorio de Música de la ciudad, con la participación de más de 70 artistas de Vietnam, Tailandia, Filipinas y Corea del Sur, en un encuentro dedicado a promover el intercambio cultural y preservar el patrimonio musical de Asia.

En la ceremonia inaugural la víspera, el Artista del Pueblo y doctor Do Quoc Hung, director del Conservatorio de Música de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que la música tradicional refleja la historia, el alma, el intelecto y la identidad cultural de cada comunidad.

A través de melodías, canciones y ritmos transmitidos de generación en generación, conserva la memoria cultural, las costumbres y las aspiraciones de los pueblos, resaltó.

La preservación del patrimonio musical no consiste únicamente en conservar los valores existentes, sino también en mantenerlos vivos en la sociedad contemporánea, para que las nuevas generaciones los conozcan, aprecien y transmitan. Por ello, el desarrollo de la música tradicional requiere enfoques creativos que permitan adaptarla a los nuevos tiempos sin perder su esencia cultural.

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El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Ta Quang Dong (derecha), entrega flores para felicitar al Comité Organizador del festival. (Foto: VNA)

Según Vo Ngoc Dieu Tinh, miembro del comité organizador, el festival busca acercar la música tradicional vietnamita al público y fomentar los intercambios con otros países, especialmente los vecinos asiáticos. Un mayor entendimiento y empatía entre las culturas facilitará la cooperación para preservar y desarrollar las tradiciones musicales de cada nación, señaló.

Además de los conciertos, el programa incluye encuentros temáticos dedicados a la música de Vietnam, Corea del Sur, Filipinas y Tailandia, dirigidos a estudiantes, investigadores y público interesado. Estas actividades pretenden vincular la investigación con la práctica y acercar la música tradicional a los jóvenes.

La gala inaugural comenzó con la obra instrumental “Giao mua” (transición estacional), del profesor Bui Thien Hoang Quan, interpretada por la orquesta del Departamento de Música Tradicional del Conservatorio. A continuación, artistas tailandeses y un conjunto filipino presentaron actuaciones representativas de sus respectivas tradiciones musicales.

La delegación artística surcoreana Deobureo Sup participa en esta edición con 34 jóvenes artistas. Su directora, Na Hye-kyung, explicó que el grupo interpretará música tradicional coreana y colaborará con la orquesta del Conservatorio de Ciudad Ho Chi Minh en la ejecución de “Phong Nang”, obra del artista Tran Dinh Lang.

Na Hye-kyung señaló que los jóvenes surcoreanos muestran un creciente interés por la música tradicional. La difusión internacional del K-pop y otras expresiones de la música surcoreana también ha impulsado a muchos a redescubrir sus raíces culturales y aprender sus formas musicales tradicionales.

Tras su primera edición en 2018, el festival busca contribuir a la preservación y promoción del patrimonio musical, fortalecer los intercambios culturales y la amistad entre los países asiáticos, y conmemorar el 70.º aniversario de la fundación del Conservatorio de Música de Ciudad Ho Chi Minh (1956-2026)./.

VNA
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