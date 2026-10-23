Vietnam busca ampliar conexiones comerciales y llevar sus productos a los mercados internacionales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Feria de Productos Destacados de Vietnam para la Exportación 2026 (HCMC Export 2026) se inauguró en Ciudad Ho Chi Minh, con la participación de más de 700 empresas vietnamitas, compradores, importadores y socios comerciales nacionales y extranjeros.



Organizada por el Ministerio de Industria y Comercio y el Comité Popular municipal, la feria busca impulsar conexiones comerciales efectivas, ampliar los mercados de exportación y mejorar la competitividad empresarial ante los profundos cambios del comercio mundial.



En la ceremonia inaugural, el vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha, destacó que, en un contexto de volatilidad económica mundial, reforzar los vínculos con socios internacionales y facilitar una mayor participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro globales resulta fundamental para el crecimiento económico y el aumento del valor de los productos nacionales.



Según explicó, HCMC Export 2026 no se limita a exhibir productos, sino que también conecta directamente a las empresas vietnamitas con compradores internacionales, quienes pueden evaluar su capacidad de producción y suministro y establecer relaciones de cooperación a largo plazo.



La ciudad también impulsa la promoción comercial vinculada a la transición verde y la transformación digital, mediante actividades de conexión empresarial, foros especializados y plataformas de comercio electrónico transfronterizo. Nguyen Loc Ha reafirmó el compromiso de las autoridades locales de facilitar la cooperación entre empresas nacionales y extranjeras y ayudarlas a aprovechar las oportunidades de negocio.



Por su parte, la viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, señaló que, en el proceso de integración internacional, comprender la demanda del mercado, desarrollar productos ecológicos y limpios y acelerar la transformación digital constituyen necesidades urgentes para la economía y las empresas.

La viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

La feria reúne a compañías de sectores como alimentos y bebidas, productos agrícolas, bienes de consumo, textiles y confecciones, calzado, artesanía, mobiliario e industrias auxiliares. Esta diversidad permite a importadores, distribuidores y minoristas buscar proveedores adecuados y conocer directamente la oferta vietnamita.



Uno de los puntos destacados es el programa de encuentros empresariales B2B, centrado en las necesidades concretas de los compradores. Las reuniones abordan aspectos como la calidad, la capacidad de suministro, los volúmenes mínimos de pedido, los estándares de exportación y la posibilidad de cumplir con los encargos.



Estas actividades permiten a las empresas recibir comentarios directos de sus socios, identificar aspectos que deben mejorar y elaborar estrategias de expansión comercial. Los compradores, por su parte, pueden encontrar fabricantes competentes, diversificar sus fuentes de suministro y establecer vínculos duraderos.



Le Phu Cuong, consejero comercial de Vietnam en Filipinas, indicó que la delegación empresarial filipina busca establecer contactos en diversos sectores, incluidos los productos agrícolas y forestales. Destacó el potencial de cooperación entre ambos países y afirmó que la feria ofrece una oportunidad para conocer mejor el mercado vietnamita.



Filipinas tiene una elevada demanda de importaciones agrícolas y ambos países cuentan con una distancia geográfica favorable, señaló. Los encuentros directos permiten a las empresas comprender los requisitos de los productos y la capacidad de suministro, facilitando la planificación de una cooperación a largo plazo.



Mientras tanto, Lam Thuy Ai, presidenta del Club Empresarial del Mekong en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que los compradores internacionales muestran un interés creciente por los productos vietnamitas elaborados de manera sostenible. El contacto directo les permite comprobar su calidad y reforzar la confianza, lo que puede agilizar las decisiones de compra. Para las pequeñas y medianas empresas, estas conexiones también facilitan el acceso a compradores internacionales sin depender exclusivamente de intermediarios.



Además de la exposición de productos y los encuentros comerciales, HCMC Export 2026 ofrece actividades para compartir información sobre los mercados, actualizar las tendencias comerciales y ayudar a las empresas a comprender los nuevos requisitos de las cadenas de suministro internacionales.



La combinación de encuentros presenciales y plataformas digitales permite mantener el contacto con los socios después de la feria y buscar nuevos clientes, con el objetivo de impulsar las exportaciones en función de la demanda real del mercado.



En un contexto de exigencias cada vez mayores en materia de calidad, precios, estándares ambientales y capacidad de suministro, la feria aspira a ayudar a las empresas vietnamitas a captar nuevos clientes, reforzar su competitividad e integrarse más profundamente en las cadenas de valor globales./.