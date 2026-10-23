Sociedad

Vietnam y Mozambique impulsan cooperación en formación de recursos humanos

Quince estudiantes de Mozambique viajarán a Vietnam para cursar estudios superiores en 2026-2027, gracias al acuerdo de cooperación educativa entre ambos países.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Maputo (VNA) - La embajadora de Vietnam en Mozambique, Tran Thi Thu Thin, se reunió en esta capital con 15 estudiantes mozambiqueños que viajarán a Vietnam para iniciar sus estudios en el curso académico 2026-2027, en el marco del acuerdo de cooperación entre ambos Gobiernos en materia de educación superior.

En el encuentro efectuado la víspera participó Carla Caomba, directora del Instituto de Becas de Mozambique.

Al felicitar a los estudiantes por haber obtenido becas del Gobierno vietnamita, la diplomática destacó que el programa no solo promueve la cooperación educativa, sino que también constituye una inversión estratégica en las nuevas generaciones de Mozambique y contribuye a fortalecer la tradicional amistad entre ambos países.

Según la embajadora, los 15 estudiantes de esta promoción son los primeros beneficiarios de un nuevo avance en la cooperación bilateral, tras la firma, en enero de 2026, del acuerdo de cooperación en educación superior entre los dos Gobiernos, que elevó la cuota anual de becas de 10 a 15.

Tras presentar la historia, la cultura, la tradicional hospitalidad y los logros del desarrollo socioeconómico de Vietnam, la diplomática animó a los estudiantes a integrarse activamente, conocer la cultura local y respetar las leyes vietnamitas y las normas de sus centros educativos.

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La embajadora Tran Thi Thu Thin y Carla Caomba, directora del Instituto de Becas de Mozambique, posan para una foto conmemorativa con estudiantes. (Fuente: VNA)


Asimismo, expresó su esperanza de que se conviertan en un puente para profundizar el entendimiento y los vínculos entre ambos pueblos.

Por su parte, Carla Caomba agradeció a la Embajada de Vietnam el apoyo prestado durante el proceso de selección de los estudiantes y destacó la importancia práctica del programa en un contexto en el que Mozambique intensifica la formación de recursos humanos altamente cualificados.

Las becas contribuirán a preparar a las nuevas generaciones en sectores prioritarios como la industria, la agricultura, las tecnologías de la información y la sanidad.

Caomba expresó su deseo de que los estudiantes se esfuercen en sus estudios, mantengan la disciplina y aprovechen los conocimientos y las tecnologías adquiridos en Vietnam para contribuir al desarrollo de su país a su regreso, al tiempo que dan continuidad a la tradicional amistad entre ambas naciones.

Durante el encuentro, Thu Thin respondió personalmente a las preguntas sobre los programas académicos y las condiciones de vida, y compartió experiencias para ayudar a los estudiantes a adaptarse cuanto antes a su nuevo entorno.

En esta ocasión, los estudiantes también tuvieron la oportunidad de degustar platos y bebidas típicos vietnamitas, como pho, té con limón, café y caramelos de cacahuete, lo que les permitió acercarse a la cultura del país antes de su partida./.

VNA
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