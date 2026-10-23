Vietnam busca movilizar potencial científico de su diáspora

Ottawa (VNA) - Vietnam necesita desarrollar programas de investigación concretos, establecer mecanismos claros de participación y garantizar condiciones de cooperación a largo plazo para aprovechar el potencial de sus científicos e intelectuales residentes en el extranjero.



Las propuestas de la comunidad científica vietnamita en Canadá ofrecen orientaciones para aplicar la Resolución No. 23-NQ/TW, vinculando las capacidades de los expertos con las necesidades tecnológicas y de formación de recursos humanos del país.



La Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el trabajo con la comunidad vietnamita en el extranjero plantea la necesidad de adoptar mecanismos y políticas innovadoras para atraer, conectar y aprovechar eficazmente los recursos de la diáspora, incluidos expertos, intelectuales y científicos.



En declaraciones a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Ottawa, el profesor asociado Vu Viet Hung, presidente de la Red de Expertos y Científicos Vietnamitas en Canadá, señaló que la eficacia de las contribuciones de los intelectuales residentes en el extranjero depende en gran medida de la organización de los programas, la asignación de recursos y la coordinación entre las partes.



Los científicos necesitan oportunidades de participación periódica, responsabilidades profesionales bien definidas y condiciones que les permitan acompañar a sus socios en Vietnam durante todo el proceso de ejecución de los proyectos, explicó.



Según el experto, uno de los principales obstáculos es la ausencia de un programa nacional de gran escala, diseñado específicamente para movilizar a especialistas vietnamitas de todo el mundo en proyectos de ciencia, tecnología e innovación.



Las actividades de conexión entre universidades, institutos de investigación, empresas y expertos individuales deben integrarse en un marco común, con orientaciones claras y fuentes de financiación definidas, sugirió.



La falta de información también dificulta la cooperación. Muchos especialistas en el extranjero desconocen las necesidades de investigación de Vietnam o no encuentran socios adecuados, mientras que los equipos nacionales carecen de información sobre las capacidades y las líneas de investigación de sus colegas en otros países.



Asimismo, es necesario abordar las reticencias ante una posible competencia entre expertos y promover un entorno abierto de colaboración orientado a objetivos comunes.



Una propuesta destacada de Vu Viet Hung consiste en facilitar la participación de científicos y expertos vietnamitas en el extranjero como codirectores de proyectos financiados por fondos nacionales, como el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED).



En este modelo, los especialistas en el extranjero podrían encargarse de la orientación científica y de establecer vínculos con socios internacionales, mientras que los codirectores en Vietnam asumirían la gestión financiera y los desembolsos. Este mecanismo permitiría combinar los conocimientos especializados y las redes internacionales de la diáspora con la capacidad de ejecución de los equipos nacionales.



Para reforzar las conexiones, consideró fundamental crear una base de datos nacional sobre ciencia y tecnología. Este sistema debería actualizar información sobre centros de investigación, recursos humanos, equipos y especialidades, además de permitir que los expertos vietnamitas en el extranjero presenten sus capacidades y busquen oportunidades de cooperación.



Propuso desarrollar programas que combinen la investigación tecnológica con la formación de jóvenes profesionales altamente cualificados en cuatro ámbitos: tecnologías digitales, inteligencia artificial, aeroespacial y energía nuclear. Estos sectores ofrecen un importante potencial para impulsar la cooperación entre Canadá y Vietnam./.



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