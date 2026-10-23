Vietnam promueve medidas inmediatas para garantizar el suministro eléctrico entre 2027 y 2030

Hanoi (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam ha exigido al Ministerio de Industria y Comercio adoptar medidas inmediatas para garantizar el suministro suficiente de electricidad a partir de 2027, con responsabilidades y plazos claramente definidos para cada ministerio, organismo y localidad, a fin de evitar cualquier escasez energética.



La directriz figura en el documento oficial número 10790/VPCP-CN, emitido el 22 de octubre de 2026 por la Oficina gubernamental y dirigido al ministro de Industria y Comercio, a los secretarios de los comités del Partido en las provincias y ciudades, y a los presidentes de los comités populares provinciales y municipales.



El documento subraya que garantizar la seguridad energética nacional es una condición fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo socioeconómico y una tarea política de especial importancia para todo el sistema político.



Como medida inmediata, el Ministerio deberá promover la instalación de sistemas solares en tejados para autoconsumo en hogares, oficinas, edificios públicos e instalaciones productivas y comerciales, así como sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para reducir la demanda en las horas punta. Antes del 30 de octubre de 2026, deberá proponer cuotas de desarrollo de energía solar para cada localidad, especialmente en las provincias del norte, con el número de instalaciones y sus plazos de puesta en funcionamiento.



Las localidades deberán promulgar, antes de finalizar diciembre de 2026, políticas de apoyo a los hogares que instalen sistemas solares para autoconsumo, conforme al apartado 2 del artículo 22 de la Ley de Electricidad. Los inversores deberán acelerar las obras para que las centrales termoeléctricas de Na Duong 2 y Quang Trach I entren en operación comercial durante 2026.



El Ministerio también deberá acelerar los proyectos de energía solar a gran escala, las instalaciones solares sobre embalses hidroeléctricos y las redes asociadas, incluidos en el Plan Eléctrico VIII revisado y que reúnan las condiciones necesarias para su ejecución. Se prestará especial atención a las provincias del norte, incluidos los embalses de las centrales hidroeléctricas de Lai Chau y Son La. El Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) continuará estudiando e invirtiendo en sistemas BESS en subestaciones y otros puntos adecuados de la red, con el objetivo de ponerlos en funcionamiento en 2027.



En diciembre de 2026, la cartera coordinará con los ministerios de Finanzas y Justicia y otros organismos competentes la elaboración de mecanismos y políticas para acelerar el desarrollo de los sistemas de almacenamiento de energía. También promoverá la instalación de sistemas solares en tejados combinados con BESS en zonas y parques industriales, especialmente en el norte.



El primer ministro ha pedido reducir al menos un 3% anual el consumo eléctrico nacional y, durante los meses de mayor calor, de abril a julio, como mínimo un 10%. Los programas de gestión de la demanda y ajuste de cargas deberán reducir al menos 3.000 MW de demanda en las horas punta y disminuir las pérdidas de electricidad en toda la red a menos del 6%.



Para el período 2028-2030 y los años posteriores, la cartera trabajará con el Ministerio de Finanzas y los dirigentes de EVN, el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (PVN) y el Grupo Nacional de Industria del Carbón y Minerales de Vietnam (Vinacomin) para revisar los proyectos de generación y transmisión eléctrica y acordar cuáles se asignarán a estos grupos estatales. La revisión deberá precisar los plazos, las fechas previstas de entrada en operación comercial, la capacidad de movilizar capital y los obstáculos pendientes. Si fuera necesario, el Ministerio propondrá utilizar el presupuesto estatal para determinados proyectos e instalaciones eléctricas de emergencia, antes del 30 de octubre de 2026.



Asimismo, deberá coordinar con las localidades la elaboración de planes detallados para ejecutar los proyectos bajo su gestión, con hitos, fechas de puesta en funcionamiento y compromisos escritos. Si una obra no puede concluirse a tiempo, se estudiarán medidas alternativas con las autoridades locales y se informará al primer ministro cuando la cuestión exceda las competencias del Ministerio.



El Ministerio también supervisará los procedimientos de inversión, la selección de inversores y el avance de los proyectos que ya hayan recibido certificados de inversión. El primer ministro ha exigido mantener un control estricto incluso después de conceder las licencias y adoptar medidas rigurosas contra los inversores que retrasen injustificadamente las obras o incumplan sus obligaciones. El Ministerio deberá rendir cuentas si los proyectos previstos no se ejecutan o no entran en funcionamiento dentro de los plazos establecidos.



Los presidentes de los comités populares provinciales y municipales serán responsables de acelerar las políticas de apoyo, los procedimientos de inversión y la ejecución de los proyectos. Los inversores deberán comprometerse por escrito con los plazos e informar trimestralmente al Ministerio, y el cumplimiento de estos compromisos servirá para evaluar a los dirigentes locales.



Por último, el primer ministro ha instado a la cartera a cumplir proactivamente sus tareas, sin eludir responsabilidades, e informar oportunamente sobre los asuntos que excedan sus atribuciones. El Ministerio asumirá la responsabilidad última ante el Gobierno y el primer ministro si se produce una escasez de electricidad./.

VNA