Festival de Caligrafía de Vietnam celebra patrimonio cultural nacional

Hue, Vietnam (VNA) - El primer Festival de Caligrafía de Vietnam se inauguró hoy en el sitio histórico de Co Mat Vien, dentro de la Ciudad Imperial de Hue, en el marco del Festival de Hue 2026.

El evento está organizado conjuntamente por el Centro de Conservación de Monumentos de Hue, la Asociación de Artesanos y Marcas de Vietnam y la empresa de exposiciones y comunicación FTP.

El festival cuenta con más de 100 pabellones expositivos y reúne a clubes de caligrafía de todo el país, calígrafos, artesanos, investigadores culturales, empresas y representantes de aldeas de oficios tradicionales. Las exposiciones, los intercambios, los debates y las actividades prácticas celebran el arte de la caligrafía y promueven los valores culturales de Vietnam.

El evento se prolongará hasta el 26 de octubre y ofrecerá a residentes y visitantes la oportunidad de recorrer las exposiciones e intercambiar experiencias con los artesanos. El 24 de octubre, estudiantes, jóvenes y turistas podrán experimentar las técnicas tradicionales de caligrafía, desde la preparación de la tinta y la sujeción del pincel hasta la práctica de los trazos básicos.

Al presentar tanto la caligrafía en caracteres Han-Nom como la realizada en vietnamita, el festival busca preservar y promover una tradición cultural estrechamente vinculada al respeto ancestral de la nación por el aprendizaje. Asimismo, ofrece una plataforma para que artesanos, investigadores y clubes de caligrafía intercambien experiencias y contribuyan a acercar esta expresión artística a las generaciones más jóvenes.

Se espera que el festival se convierta en uno de los acontecimientos culturales destacados de las celebraciones de finales de 2026, contribuyendo a promover el patrimonio de Hue, las artesanías tradicionales y el turismo cultural. Las subastas de obras caligráficas también permitirán recaudar fondos para la conservación del patrimonio y actividades benéficas.

Los visitantes observan una demostración de caligrafía en el primer Festival de Caligrafía de Vietnam en 2026. (Foto: VNA)

El programa incluye además un espacio expositivo dedicado a las artesanías tradicionales y la gastronomía de Hue, donde se presentan especialidades locales y se crean oportunidades para vincular la promoción cultural con el turismo.

En la ceremonia inaugural, Hoang Viet Trung, director del Centro de Conservación de Monumentos de Hue, afirmó que el evento ofrece experiencias significativas en las que la caligrafía, las artesanías y la gastronomía tradicional narran historias sobre la cultura y el pueblo vietnamitas, así como sobre esta ciudad imperial, contribuyendo a preservar el patrimonio y fomentar el desarrollo sostenible del turismo./.