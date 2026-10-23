Embajadora: Visita de premier polaco a Vietnam contribuirá a fortalecer nexos bilaterales

Hanoi (VNA) - La próxima visita oficial a Vietnam del primer ministro polaco, Donald Tusk, contribuirá a consolidar las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y abrirá nuevas oportunidades para impulsar la colaboración en ámbitos como el comercio, la transformación digital, la salud y las tecnologías avanzadas, afirmó la embajadora de Polonia en Vietnam, Joanna Skoczek.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la diplomática compartió sus valoraciones sobre el significado de la visita, las perspectivas de cooperación bilateral y los ámbitos en los que ambos países pueden intensificar sus vínculos en el futuro.



Según la embajadora, la visita tendrá lugar 16 años después del primer viaje de Donald Tusk a Vietnam como primer ministro de Polonia y casi dos años después de la visita del entonces primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh a Polonia. Se trata de una oportunidad para que los dirigentes de ambos países sigan intercambiando medidas destinadas a ampliar la cooperación, especialmente en el ámbito económico, sobre la base de la amistad cultivada durante muchos años.



Señaló que Polonia y Vietnam son economías de rápido crecimiento en sus respectivas regiones, lo que abre nuevas oportunidades de colaboración. La agenda de la visita se centrará en identificar ámbitos con gran potencial, como la educación, el comercio, la cooperación en foros internacionales, la cultura y los intercambios entre pueblos.



Se prevé la firma de varios documentos importantes para reforzar las bases jurídicas de las relaciones bilaterales. Las conversaciones y reuniones entre el primer ministro polaco y los dirigentes vietnamitas también abordarán la cooperación económica y la situación internacional y regional.



Al evaluar las relaciones comerciales bilaterales, Joanna Skoczek destacó que el intercambio comercial entre Vietnam y Polonia ha aumentado de forma constante en los últimos años, superando los 8 mil millones de dólares en 2025.



Ambos países aspiran a ampliar la cooperación en comercio y servicios, así como acelerar el crecimiento de las exportaciones polacas a Vietnam, centrándose en productos de mayor valor añadido que respondan a las necesidades del mercado.



Durante la visita, se prevé debatir la cooperación empresarial en sectores como los productos farmacéuticos, los equipos médicos, la industria de defensa, las tecnologías de doble uso y el sector aeroespacial.



La embajadora consideró que las necesidades del mercado vietnamita y la capacidad de suministro de Polonia son complementarias, lo que ofrece oportunidades para desarrollar productos de mayor valor.



La creciente presencia de empresas polacas en importantes ferias y exposiciones de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, en sectores como la alimentación, las bebidas, las tecnologías de la información, los productos farmacéuticos, la belleza y la minería, también refleja el potencial de cooperación entre ambos países. Según la diplomática, ambas partes deben seguir ampliando y profundizando sus relaciones empresariales existentes.



Además del comercio, precisó, Polonia puede compartir su experiencia y aportar tecnologías para impulsar la economía verde, la economía circular y la protección del medio ambiente. Entre los ámbitos con potencial figuran el tratamiento del agua, la gestión de residuos y la rehabilitación y recuperación de suelos.



Gracias a su experiencia, Polonia puede ayudar a Vietnam a responder mejor al cambio climático mediante tecnologías y soluciones adecuadas.



En cuanto a la transformación digital, la innovación y el desarrollo verde, Joanna Skoczek señaló que Vietnam y Polonia comparten numerosos puntos en común y han logrado avances significativos en sus capacidades tecnológicas en los últimos años.



Polonia cuenta con experiencia en la digitalización de la gestión administrativa y en la prestación de servicios públicos a ciudadanos y empresas, que podría servir de referencia para Vietnam.



La embajadora citó como ejemplo el sistema polaco de declaración y devolución de impuestos en línea, que permite a los contribuyentes consultar, modificar, confirmar y presentar sus declaraciones en menos de cinco minutos.



Asimismo, el sistema polaco de identidad digital mObywatel presenta similitudes con VNeID, la plataforma de identidad digital de Vietnam, lo que abre oportunidades para intercambiar experiencias en materia de protección de datos y seguridad de las transacciones digitales.



Polonia también cuenta con fortalezas en ciberseguridad y protección de las operaciones bancarias. Según Skoczek, garantizar la seguridad de los datos y de las transacciones en el entorno digital es fundamental para avanzar en la digitalización y generar confianza para que las empresas amplíen sus actividades e inversiones.



En el ámbito de la salud digital, Polonia ha desarrollado servicios de consultas médicas en línea y recetas electrónicas, que facilitan el acceso de la población a la atención sanitaria. La embajadora consideró que ambos países pueden intercambiar experiencias y estudiar la ampliación de estos modelos, garantizando al mismo tiempo la privacidad y la seguridad de los datos personales.



Por otro lado, Skoczek destacó que la comunidad vietnamita en Polonia es numerosa, está bien integrada, mantiene un fuerte espíritu comunitario y muestra dinamismo empresarial. La comunidad ha llegado ya a su tercera generación y contribuye activamente a preservar la cultura, las tradiciones y el idioma vietnamitas.



Según la embajadora, la educación y la cultura ofrecen todavía un amplio margen de desarrollo, especialmente en la formación de recursos humanos capaces de conectar ambas culturas. Actualmente, cerca de 130 libros polacos han sido traducidos al vietnamita, pero es necesario animar a más jóvenes traductores a participar para que los lectores vietnamitas puedan conocer mejor la literatura polaca. Del mismo modo, traducir obras vietnamitas al polaco contribuiría a profundizar el entendimiento mutuo entre los pueblos.



En el ámbito educativo, Polonia ofrece numerosos programas de becas y cooperación para ciudadanos vietnamitas. Vietnam ha sido seleccionado por la agencia nacional polaca de intercambio académico como uno de sus cuatro países prioritarios. Esta designación sienta las bases para ampliar los intercambios educativos y científicos y ofrecer más oportunidades a las jóvenes generaciones de ambos países.



La diplomática también señaló que el turismo entre Vietnam y Polonia está creciendo, y destacó la cálida acogida que reciben los ciudadanos de cada país cuando visitan el otro.



Al referirse a las perspectivas de cooperación bilateral, afirmó que ambos países cuentan con una base favorable y que el reto actual consiste en transformar ese potencial en proyectos concretos, prácticos y sostenibles. Expresó su esperanza de que la visita del primer ministro Donald Tusk dé un nuevo impulso a la cooperación en sectores prometedores y anime a más polacos a viajar a Vietnam para explorar oportunidades de colaboración y negocios./.

VNA