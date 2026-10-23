Provincia vietnamita de Tay Ninh busca atraer más inversiones japonesas en sectores estratégicos

Tokio (VNA) - La provincia survietnamita de Tay Ninh, en coordinación con la Embajada vietnamita en Japón, organizó una conferencia de promoción de inversiones en la localidad, con vistas a mostrar el potencial, las ventajas y las oportunidades de cooperación en sectores como la industria de alta tecnología, la logística, el procesamiento agrícola y la transición ecológica.



Al intervernir la vispera en el evento, Le Van Han, subsecretario del Comité del Partido y presidente del Comité Popular de Tay Ninh, afirmó que Japón es uno de los socios importantes, fiables y a largo plazo de la provincia.



Hasta la fecha, las empresas japonesas han invertido más de 1,4 mil millones de dólares en Tay Ninh, operando en diversos sectores manufactureros y empresariales, comunicó.



La presencia de estas firmas japonesas ha contribuido a fomentar el desarrollo económico, mejorar la cualificación de la mano de obra local y difundir conocimientos modernos de gestión en Tay Ninh, destacó.



Al presentar las ventajas de la provincia para atraer inversiones, Le Van Han señaló que Tay Ninh ocupa una posición estratégica como enlace entre Ciudad Ho Chi Minh, el delta del Mekong y Camboya.

En el acto de firma. (Fuente: VNA)





La provincia cuenta con un sistema de pasos fronterizos internacionales, ventajas de conexión con los puertos marítimos y amplias reservas de suelo industrial con potencial de desarrollo. En particular, durante los primeros nueve meses de este año, su economía creció un 10,3%, la tasa más alta de la región sureña.



Sobre esta base, Tay Ninh está dando prioridad a la captación de proyectos de industrias de alta tecnología, industrias auxiliares, procesamiento profundo de productos agrícolas, logística, transición ecológica y otros sectores de alto valor añadido, reiteró. Estos ámbitos también se ajustan a las fortalezas de las empresas japonesas en tecnología, experiencia de gestión y capacidad para desarrollar mercados, compartió.



Con el fin de atraer a más inversores, las autoridades provinciales se comprometieron a continuar reformando los procedimientos administrativos, mejorar las infraestructuras, elevar la calidad de los recursos humanos y crear un entorno de negocios transparente y seguro.



Le Van Han subrayó que las autoridades locales acompañarán a las empresas durante todo el proceso de ejecución de los proyectos y el desarrollo de sus actividades productivas y comerciales, con el objetivo de establecer relaciones de cooperación estables, duraderas y mutuamente beneficiosas.



A su vez, el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, destacó que la Asociación Estratégica Integral entre los dos países está creando una base favorable para que amplíen aún más su cooperación en los ámbitos de la economía, el comercio y la inversión.



El diplomático propuso tres líneas prioritarias de cooperación entre Tay Ninh y los socios japoneses: desarrollar la producción industrial vinculada a las cadenas de suministro de las empresas niponas, especialmente en los sectores de la mecánica de precisión, los componentes electrónicos, la fabricación de maquinaria y las industrias auxiliares; promover sistemas de almacenes, centros de distribución y servicios de logística transfronteriza, y aumentar el valor de los productos agrícolas mediante la aplicación de tecnologías de conservación, el procesamiento profundo, la trazabilidad del origen y la ampliación de los mercados de consumo.



En la conferencia, representantes de empresas japonesas que actualmente invierten en Tay Ninh compartieron sus experiencias prácticas y sus valoraciones sobre el ambiente de negocios local.



Kamibayashiyama Masao, director general de la compañía Sumitomo Forestry Vietnam, señaló que la empresa eligió Tay Ninh debido a su cómoda conectividad con el mercado de Ciudad Ho Chi Minh, el acceso a materias primas provenientes del delta del Mekong y los competitivos costos de alquiler de terrenos.



En particular, valoró muy positivamente la atención y el apoyo brindados por las autoridades provinciales a lo largo de la ejecución de los proyectos, especialmente su pronta resolución de cualquier dificultad u obstáculo que haya surgido.



En la ocasión, representantes de empresas japonesas, junto con autoridades y empresas pertinentes de la provincia de Tay Ninh, firmaron memorandos de entendimiento destinados a poner en marcha actividades y proyectos de colaboración específicos en un futuro próximo./.