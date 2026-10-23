Ciudad norvietnamita de Hai Phong regulariza datos de su flota pesquera

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La ciudad norvietnamita de Hai Phong ha depurado el 100% de los datos de su flota pesquera en VNFishbase y VNeID, y ya sincronizó con el sistema de seguimiento de buques (VMS) todos los barcos de 15 metros o más de eslora.



Junto con el refuerzo de los controles sobre la actividad pesquera, la ciudad intensifica las campañas de sensibilización para fomentar el compromiso social en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hai Phong, hasta el pasado 30 de septiembre, la ciudad contaba con 787 buques pesqueros de seis metros o más de eslora. Todos disponían de licencia de pesca, lo que supone una cobertura del 100%.



Los datos de la flota se han revisado y cotejado con VNeID, y se han actualizado íntegramente en VNFishbase, el sistema nacional de gestión pesquera.



De los 421 buques de 12 metros o más sujetos a inspección técnica, 417 tenían el certificado en vigor, lo que representa el 98,8% del total. Los cuatro restantes, cuyos certificados habían caducado, estaban tramitando su renovación.



Por otra parte, los 273 barcos de 15 metros o más que deben disponer de un certificado de cumplimiento de las condiciones de seguridad alimentaria contaban con documentación vigente. Todos los buques registrados e inspeccionados están identificados y señalizados conforme a la normativa.



Paralelamente, las autoridades intensifican la difusión de la legislación pesquera en los puertos y las zonas con mayor presencia de pescadores. Los profesionales del sector están tomando mayor conciencia de la importancia de cumplir las normas sobre licencias, declarar las entradas y salidas de puerto, llevar al día los diarios de pesca y mantener encendidos los dispositivos de seguimiento durante las 24 horas del día mientras faenan en el mar.



El teniente coronel Le Ngoc Thang, subjefe del Departamento Político de la Guardia Fronteriza de la ciudad, informó que en agosto de 2026 se puso en marcha el modelo “Código QR: manual para prevenir la pesca IUU y canal de recepción de denuncias de delitos”.



Hasta la fecha, se han instalado paneles con códigos QR dobles en 11 puntos frecuentados por embarcaciones y pescadores, con el objetivo de facilitar el acceso a la información legal y la comunicación de posibles infracciones.



Hai Phong también ha intensificado las inspecciones y la vigilancia de los buques con riesgo de incumplir la normativa. En septiembre de 2026, las autoridades identificaron cuatro embarcaciones que no reunían las condiciones para operar. Las cuatro quedaron sometidas a medidas de control y vigilancia para garantizar que no salieran a faenar.



Durante ese mes, las fuerzas competentes realizaron dos operativos de patrulla, con un total de 14 días de actividad. Inspeccionaron 22 buques, detectaron tres infracciones e impusieron multas por valor de 23 millones de dongs vietnamitas.



Entre enero y septiembre de 2026, llevaron a cabo 24 operativos, que sumaron 232 días de patrulla, inspeccionaron 270 embarcaciones y sancionaron a 94 por incumplimientos, con multas por un total de 899,75 millones de dongs.



En el marco de las medidas nacionales contra la pesca IUU, Hai Phong ha completado 22 de las 23 tareas asignadas en virtud de la Decisión N.º 1516/QD-TTg y el Despacho Oficial N.º 34/CD-TTg del primer ministro, lo que representa un avance del 95,6%.



La tarea pendiente continúa ejecutándose dentro del plazo establecido, sin que haya ninguna medida vencida o retrasada. La ciudad ha obtenido una puntuación de 93 puntos en su autoevaluación de las labores contra la pesca IUU, con una calificación de “buena”.



De cara al futuro, Hai Phong seguirá reforzando las campañas de sensibilización, mejorando el control de la flota, supervisando las entradas y salidas de puerto y vigilando los dispositivos de seguimiento, además de garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros. Estas medidas buscan prevenir infracciones, contribuir a que Vietnam supere la advertencia de “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea por pesca IUU y avanzar hacia una actividad pesquera sostenible y responsable./.

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