Energía solar en tejados impulsa la producción sostenible de las empresas vietnamitas

Dong Thap, Vietnam (VNA) - Numerosas empresas de la provincia survietnamita de Dong Thap están invirtiendo en equipos que aprovechan la energía solar y en sistemas fotovoltaicos instalados en los tejados de sus instalaciones para reducir costes, disminuir su dependencia de la red eléctrica y cumplir los estándares de producción sostenible exigidos en los mercados de exportación.



La empresa de desarrollo P&K, sucursal de Dong Thap, ubicada en la comuna de Tan Thanh y especializada en el procesamiento de plantas medicinales, incorporó un secador solar en 2021.



Según su directora, Nguyen Thi Bich Van, anteriormente el secado de las plantas mediante ventiladores en funcionamiento continuo requería entre seis y siete días. Dijo que con el nuevo equipo, el proceso se completa en apenas 12 horas, lo que mejora la calidad de los productos y permite ahorrar más de 200 kWh de electricidad por ciclo de secado.



Mientras tanto, la Fábrica de Productos Farmacéuticos Veterinarios de Cai Lay (Mekovet) lleva más de seis meses operando un sistema fotovoltaico de 173,6 kWp instalado en los tejados de sus instalaciones.



Compuesto por 280 paneles que ocupan más de 1.400 metros cuadrados, el sistema puede generar unos 582,89 MWh de electricidad al año y cubrir el 65 % de la demanda energética de la planta.



La electricidad abastece las líneas de producción, los sistemas de climatización, las salas blancas, los almacenes de medicamentos y el laboratorio, lo que permite reducir costes, garantizar la estabilidad operativa y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.



Por su parte, la fábrica de piensos Mavin Austfeed Dong Thap, situada en la comuna de Phu Huu, está instalando un sistema fotovoltaico en sus tejados, cuya entrada en funcionamiento está prevista para noviembre de 2026.



Según Truong Thanh Liem, representante de la planta, la instalación permitirá reducir entre un 25% y un 30% los costes energéticos, mejorar la autonomía de la producción y liberar recursos financieros para reinvertir en las operaciones de la fábrica.



La energía solar fotovoltaica en tejados, especialmente mediante sistemas de generación para autoconsumo, despierta cada vez más interés entre las empresas dedicadas al procesamiento de productos pesqueros y agrícolas, el secado y la molienda de arroz, así como entre las instalaciones de almacenamiento frigorífico.



Combinada con sistemas de almacenamiento de energía, también puede mantener en funcionamiento determinados equipos cuando se producen interrupciones en la red eléctrica. De este modo, contribuye a reducir los gastos operativos, recortar las emisiones de carbono y reforzar la competitividad de las empresas exportadoras.



Según la Compañía Eléctrica de Dong Thap, en septiembre de 2026 la provincia contaba con 6.150 clientes con instalaciones solares en tejados, cuya potencia total ascendía a 287,09 MWp. De ellos, 751 disponían de sistemas de generación para autoconsumo, con una potencia conjunta de 42,76 MWp.



Durante los primeros nueve meses de 2026, la electricidad solar inyectada a la red alcanzó los 206,82 millones de kWh.



Para impulsar esta tendencia, las autoridades provinciales están intensificando las labores de información y sensibilización, promoviendo el ahorro eléctrico y el uso eficiente de la energía entre las empresas, además de facilitar la instalación de sistemas solares en tejados conforme a la normativa vigente.



Nguyen Thanh Dieu, vicepresidente del Comité Popular de Dong Thap, señaló que la provincia seguirá aplicando eficazmente el Decreto gubernamental N.º 58/2025/ND-CP, que desarrolla disposiciones de la Ley de Electricidad relativas a las energías renovables y las nuevas fuentes de energía. Asimismo, fomentará la instalación de sistemas solares en tejados combinados con baterías de almacenamiento, así como el uso de calentadores de agua solares por parte de organizaciones y particulares.



Estas medidas contribuirán a reducir el consumo de electricidad procedente de la red nacional, reforzar la seguridad energética y acelerar la transición ecológica hacia un modelo de producción sostenible, en consonancia con la Resolución No. 70-NQ/TW./.

VNA