Destacan papel de empresas de origen asiático para comercio entre Vietnam y EE.UU.

Washington (VNA) - La comunidad de empresarios estadounidenses de origen asiático puede convertirse en un importante puente para facilitar el acceso de los productos vietnamitas a las redes de distribución, ampliar su base de clientes e integrarse más profundamente en las cadenas de suministro del mercado norteamericano.

El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, destacó el 22 de octubre el importante papel de la Cámara de Comercio Asiático-Estadounidense (AACC) para facilitar el acceso de los productos y las empresas vietnamitas a distribuidores, redes minoristas y socios comerciales estadounidenses, durante un encuentro empresarial anual de la organización en Virginia.

El diplomático afirmó que, ante el continuo fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos, la AACC constituye un socio confiable. A través de su amplia y sólida red de contactos, la organización ha ayudado a las empresas vietnamitas a comprender mejor el mercado estadounidense e integrarse en él. Asimismo, ha promovido activamente el potencial de Vietnam y presentado sus fortalezas a la comunidad empresarial estadounidense.

Por su parte, Do Ngoc Hung, jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Estados Unidos, señaló que las empresas de origen asiático cuentan con ventajas derivadas de su conocimiento de los mercados, las culturas empresariales y las redes de contactos tanto en Estados Unidos como en Asia.

Muchas de estas compañías operan en los sectores de importación, distribución, logística, finanzas, tecnología e inversión, por lo que pueden ayudar a las empresas vietnamitas a encontrar socios y ampliar gradualmente sus actividades en el mercado estadounidense.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Do Ngoc Hung consideró que la conferencia empresarial de la comunidad asiático-estadounidense constituye un foro práctico para reforzar los vínculos entre estas empresas y sus socios internacionales, incluido Vietnam. Para las compañías vietnamitas, ofrece la oportunidad de acceder a redes empresariales de diversos sectores, encontrar importadores y distribuidores, ampliar sus canales de comercialización en Estados Unidos y aprovechar fuentes de financiación, tecnología y experiencia de gestión.

Según el funcionario, la cooperación económica entre Vietnam y Estados Unidos está evolucionando desde el comercio tradicional de mercancías hacia sectores con mayor contenido tecnológico y valor añadido, lo que sienta las bases para una relación económica bilateral más sustancial y sostenible.

No obstante, advirtió que uno de los principales desafíos para las empresas vietnamitas es la volatilidad y la imprevisibilidad de las políticas comerciales internacionales, especialmente los ajustes arancelarios y las medidas estadounidenses de control de las importaciones. Estos cambios pueden afectar directamente los costos, la competitividad, los planes de producción y las decisiones de inversión.

Además de las cuestiones arancelarias, las empresas vietnamitas deben cumplir requisitos cada vez más exigentes en materia de origen de los productos, defensa comercial, transparencia de las cadenas de suministro, normas técnicas y regulaciones del mercado estadounidense, señaló Do Ngoc Hung.

En este contexto, instó a las empresas a actualizarse proactivamente sobre las políticas, diversificar sus mercados y socios, mejorar la gestión y reforzar el control del origen de las materias primas y la transparencia de las cadenas de suministro.

En cuanto a las autoridades, indicó que Vietnam y Estados Unidos mantienen intercambios y diálogos para abordar las cuestiones pendientes e impulsar unas relaciones comerciales equilibradas, estables y mutuamente beneficiosas.

La 17.ª Conferencia Empresarial Asiático-Estadounidense, organizada por la AACC, reunió a empresarios, directivos, representantes gubernamentales y organizaciones comunitarias para promover la innovación, las conexiones empresariales y nuevas oportunidades de cooperación. El evento incluyó una gala de entrega de premios a personas y organizaciones destacadas por sus contribuciones al ámbito empresarial, el liderazgo y el desarrollo comunitario.

Durante la ceremonia, la AACC concedió al embajador vietnamita Nguyen Quoc Dung el premio a la Excelencia en Diplomacia (Excellence in Diplomacy Award). Su esposa, Tran Thi Bich Van, recibió el premio al Enviado Cultural (Cultural Envoy Award), en reconocimiento a sus contribuciones a los intercambios culturales y la promoción de la imagen de Vietnam, su pueblo, su cultura y sus valores tradicionales entre la comunidad empresarial y el público estadounidense./.