Vietnam busca evitar la normalización de mecanismos legislativos excepcionales

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debatió en grupos el proyecto de Ley sobre Documentos Normativos Jurídicos y la aplicación de la Resolución No. 206/2025/QH15, que establece mecanismos especiales para resolver dificultades derivadas de las disposiciones legales.



Los diputados subrayaron la necesidad de acelerar las reformas sin comprometer la coherencia, la estabilidad ni la disciplina del sistema jurídico.



Las reformas deben ir acompañadas de rendición de cuentas



Durante el debate del Grupo 2, integrado por diputados de Ciudad Ho Chi Minh, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, calificó la Resolución 206 de mecanismo sin precedentes que permitió al Gobierno resolver con rapidez obstáculos cuya tramitación ordinaria habría requerido mucho tiempo.



Según un informe gubernamental, en más de un año se aprobaron 26 resoluciones y se atendieron 556 de las 786 observaciones y propuestas recibidas. Además, cinco resoluciones adoptadas en 2026 para simplificar los trámites administrativos y las condiciones de inversión y negocios permitieron reducir un 53% el tiempo y un 55% los costos de cumplimiento, con un ahorro anual estimado de 23 billones de dongs (890 millones de dólares) para la población y las empresas.



El titular del Legislativo respaldó la prórroga, por una sola vez y hasta el 31 de diciembre de 2027, de la vigencia de los documentos promulgados mediante este mecanismo, a fin de evitar vacíos legales. El Gobierno deberá informar periódicamente al Comité Permanente de la Asamblea Nacional y rendir cuentas de los avances. “La prórroga debe servir para completar el trabajo, no para aplazarlo”, afirmó.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)





También pidió evaluar las reformas en función del ahorro real de tiempo y costos y del grado de satisfacción de la población y las empresas, en lugar de limitarse a contabilizar los trámites eliminados. Asimismo, advirtió que los mecanismos excepcionales no deben convertirse en una práctica habitual que debilite la disciplina y la estabilidad jurídica.



Garantizar la calidad de la legislación



Al referirse al proyecto de ley, el presidente del Parlamento destacó que su objetivo debe ser garantizar un sistema jurídico riguroso, coherente y viable, y advirtió que simplificar los procedimientos no significa reducir las responsabilidades ni "sacrificar la calidad en aras de la rapidez". Por ello, pidió mantener las evaluaciones de políticas, los estudios de impacto y las consultas a expertos cuando corresponda.



También instó a establecer controles estrictos sobre los mecanismos que permitirían al Comité Permanente de la Asamblea Nacional y al Gobierno modificar disposiciones legales en determinadas circunstancias, garantizando su conformidad con la Constitución.



Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Hong Dien señaló que la reforma no debe limitarse a reducir trámites y acelerar la promulgación de documentos. El objetivo es construir un sistema normativo claro, estable y ajustado a la realidad, con responsabilidades definidas para cada organismo en todas las etapas, desde la elaboración hasta la aplicación y evaluación de las normas.



Agregó que deben eliminarse los trámites innecesarios sin suprimir las etapas esenciales para garantizar la calidad de las políticas y la rendición de cuentas.



Control de la delegación legislativa



El ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, explicó que la reforma busca institucionalizar las directrices del Partido sobre la elaboración de documentos normativos, en particular la Conclusión No. 09-KL/TW del Buró Político, relativa a la mejora del sistema jurídico vietnamita.



Sobre la propuesta de permitir que el Comité Permanente de la Asamblea Nacional y el Gobierno modifiquen disposiciones legales en situaciones urgentes en las que no sea posible convocar al Parlamento, afirmó que se trata de un mecanismo excepcional y temporal, sujeto a condiciones específicas. Su finalidad es responder a circunstancias extraordinarias y permitir posteriormente la modificación de la legislación por los procedimientos establecidos.



El ministro añadió que el proyecto ya contempla distintos niveles de supervisión y que se estudiarán las observaciones de los diputados para perfeccionar las disposiciones correspondientes.



Reforzar la aplicación de las leyes



La diputada Le Thi Thanh Lam, representante de la ciudad de Can Tho, valoró los avances del proyecto en la simplificación normativa y el fortalecimiento de las responsabilidades de aplicación. Sin embargo, advirtió que la ejecución de las leyes sigue siendo "el cuello de botella de los cuellos de botella", debido a los retrasos en la promulgación de disposiciones detalladas y a las dificultades para trasladar las normas a la práctica.



La legisladora destacó el artículo 65, relativo a la evaluación de la eficacia de las normas y de los resultados de las políticas públicas, y pidió al Ministerio de Justicia publicar cuanto antes criterios para medir su aplicación. También propuso establecer sanciones claras para los responsables que retrasen disposiciones necesarias o promulguen documentos contrarios a la ley que perjudiquen al Estado, la población y las empresas./.