Vietnam destaca resultados de sus fuerzas de mantenimiento de la paz en la ONU

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Defensa Nacional celebró hoy una conferencia para evaluar los resultados de la misión del Equipo de Ingeniería N.º 4 y el Hospital de Campaña de Nivel 2 N.º 7 en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU).



El encuentro se desarrolló en formato híbrido, con participación presencial y en línea.



Según el mayor general Pham Manh Thang, director del Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, el Equipo de Ingeniería N.º 4 cumplió con éxito sus tareas especializadas.



Precisó que la unidad reparó y mejoró unos 97 kilómetros de carreteras principales y rehabilitó 12 rutas de patrulla, con una longitud total superior a los 300 kilómetros.



En particular, dijo, el equipo completó en 85 días las obras de reparación y mejora de la carretera de 37 kilómetros que conecta el cuartel general de la misión de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) con la localidad de Agok, 35 días antes del plazo previsto. Asimismo, ejecutó numerosos proyectos de infraestructura para apoyar las operaciones de la misión, cumpliendo los plazos establecidos y garantizando la calidad de las obras.

Oficiales y militares del Equipo de Ingeniería n.º 4 y del Hospital de Campaña de Nivel 2 n.º 7 asisten a la conferencia. Foto: VNA

Por su parte, el Hospital de Campaña de Nivel 2 N.º 7 atendió a más de 2.200 pacientes, entre personal de la ONU y habitantes locales. El equipo médico logró tratar con éxito numerosos casos graves y complejos, garantizando la seguridad de la atención sanitaria. Además, prestó asistencia de emergencia, estabilizó a seis pacientes con cuadros que excedían su capacidad de tratamiento y gestionó su traslado a centros especializados.



La unidad también ofreció tratamientos de medicina tradicional vietnamita y acupuntura a 35 pacientes, además de realizar fisioterapia a 557 pacientes, con un total de 2.122 sesiones. Asimismo, adoptó medidas preventivas para combatir diversas enfermedades y mantuvo preparados al personal y los equipos necesarios para responder a posibles evacuaciones médicas por vía aérea.



Al presidir la conferencia, el teniente general Nguyen Truong Thang, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y viceministro de Defensa Nacional, elogió los resultados de ambas unidades y destacó que numerosas tareas se completaron con éxito, muchas de ellas con resultados sobresalientes.



Subrayó que los esfuerzos y la dedicación de sus integrantes no solo demuestran su capacidad profesional, sino que también contribuyen a fortalecer el prestigio de Vietnam y proyectar una imagen positiva del Ejército Popular de Vietnam en el ámbito internacional.



En reconocimiento a estos méritos, el Ministerio de Defensa Nacional ha encargado a los organismos competentes que completen los expedientes y propongan distinciones para los colectivos y personas más destacados, agregó.



La conferencia también identificó aspectos que deben mejorarse en la selección del personal, los reconocimientos médicos y la formación previa al despliegue. Asimismo, destacó la necesidad de reforzar la enseñanza de idiomas extranjeros, especialmente del inglés, para responder mejor a las exigencias del trabajo en entornos internacionales.



Por último, el teniente general Nguyen Truong Thang encargó al Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam coordinar con las unidades pertinentes la elaboración de un plan de inspección, mantenimiento y reparación de equipos, con el objetivo de garantizar su operatividad y un uso eficaz de los recursos./.