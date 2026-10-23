Vietnam y Polonia por ampliar cooperación hacia sectores de alta tecnología

Praga (VNA) - La visita oficial del primer ministro polaco, Donald Tusk, a Vietnam del 24 al 26 de octubre abrirá nuevas oportunidades para profundizar la cooperación bilateral en economía, comercio, inversión, educación y tecnología, con especial atención a sectores de alto valor añadido como las tecnologías digitales, la energía verde y la tecnología cuántica.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador vietnamita en Polonia, Ha Hoang Hai, señaló que la visita, por invitación del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se produce en un momento favorable, tras más de 75 años de relaciones diplomáticas. También refleja la importancia que Polonia concede a Vietnam como socio prioritario en el Indo-Pacífico y uno de sus principales socios en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



El diplomático destacó que ambas partes buscarán ampliar el comercio, diversificar los intercambios y aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), así como el futuro Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA). La incorporación de Polonia al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) en julio de 2026 también favorecerá los vínculos con la región, con Vietnam como posible puerta de entrada al mercado de la ASEAN.



En ciencia, tecnología y educación, se prevé la firma de un nuevo acuerdo de cooperación educativa y la celebración de la tercera reunión del Comité Mixto Vietnam-Polonia de Cooperación Científica y Tecnológica. Según el diplomático, ambos países aspiran a reforzar los vínculos entre universidades, centros de investigación y empresas, ampliar los intercambios de estudiantes y expertos y promover proyectos conjuntos y la transferencia tecnológica, especialmente en inteligencia artificial, transformación digital, ciberseguridad e innovación verde.



El turismo y los intercambios entre pueblos también figuran entre las prioridades. El número de turistas polacos que visitan Vietnam ha aumentado de forma sostenida, con un crecimiento superior al 40% en los últimos dos años. La prevista reanudación de los vuelos directos entre Hanoi y Varsovia en abril de 2027, junto con la exención vietnamita de visado de 45 días para turistas polacos, contribuirá a facilitar los desplazamientos y fortalecer los vínculos culturales y sociales.



El embajador expresó su esperanza de que la visita dé continuidad a los resultados de la realizada en Polonia en enero de 2025 por el entonces primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y permita concretar los acuerdos de alto nivel mediante proyectos con beneficios tangibles para empresas y ciudadanos.



Asimismo, instó a las empresas de ambos países a aprovechar las oportunidades de inversión y cooperación, mientras que destacó el papel de la comunidad vietnamita en Polonia y de las generaciones que estudiaron y trabajaron allí como puente para fortalecer la amistad y el entendimiento mutuo./.

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