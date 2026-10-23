Ciudad Ho Chi Minh refuerza cooperación con ciudades de la red BPC para impulsar crecimiento sostenible

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Conferencia de la Mesa Redonda de las Ciudades Socias Comerciales (BPC, por sus siglas en inglés) de 2026 reunió hoy en Ciudad Ho Chi Minh a representantes de las urbes miembros para explorar vías de cooperación internacional y promover la innovación y el desarrollo sostenible como motores del crecimiento.



Organizado conjuntamente por el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y el Consejo de Ciudades Socias Comerciales de Osaka (Consejo BPC), de Japón, el encuentro se celebra por tercera vez en la urbe vietnamita, tras las ediciones de 2002 y 2016.



La conferencia da continuidad a los resultados de la edición de 2025, celebrada en Osaka, y a la declaración conjunta sobre la reducción de las emisiones de carbono y el desarrollo sostenible. Su objetivo es traducir los compromisos compartidos en iniciativas concretas que impliquen a las ciudades miembros, las organizaciones asociadas y el sector empresarial.



Kenjiro Mori, secretario general del Consejo de Ciudades Socias Comerciales de Osaka (OBPC), destacó dos ejes fundamentales de la declaración: reforzar la cooperación y la conectividad entre las ciudades de la red BPC y sus organizaciones asociadas, y hacer frente a los desafíos medioambientales mediante iniciativas empresariales.



Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que las ciudades deben conciliar el crecimiento económico y la competitividad con la innovación, la adaptación al cambio climático, la reducción de emisiones y la mejora de la calidad de vida. Subrayó que la innovación debe traducirse en aplicaciones comerciales y desarrollo empresarial, el crecimiento apoyarse en un uso eficiente de los recursos, y la planificación urbana avanzar en consonancia con el transporte público y una infraestructura moderna.



La conferencia no se limita al intercambio de experiencias, sino que busca identificar desafíos compartidos, definir ámbitos de cooperación y promover iniciativas concretas que aporten beneficios tangibles a las empresas y los habitantes de las ciudades miembros, afirmó.



En los primeros nueve meses de 2026, Ciudad Ho Chi Minh mantuvo un sólido ritmo de crecimiento, con aumentos del 9,06% del producto regional bruto (PRB) y del 10,9% de la producción industrial. La ciudad está realizando inventarios de gases de efecto invernadero en 360 instalaciones, de las cuales 240 ya han elaborado planes de reducción de emisiones para el periodo 2026-2030. Cerca del 68% de los autobuses funcionan con electricidad u otras fuentes de energía limpia, y la urbe aspira a elevar esa proporción al 100% a principios de 2027. Asimismo, participa en la hoja de ruta para la puesta en marcha del mercado nacional de carbono.



La ciudad apuesta por un modelo de desarrollo industrial sostenible, la reducción de las emisiones de carbono y el desarrollo urbano orientado al transporte (DOT). Entre sus prioridades figuran la transformación de la industria hacia modelos más ecológicos, circulares y menos contaminantes, así como el refuerzo del apoyo a las empresas emergentes innovadoras, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes).



Según el Australian Industry Group (Ai Group), la reducción de las emisiones de carbono puede convertirse en una ventaja competitiva si los compromisos de sostenibilidad se traducen en oportunidades de crecimiento empresarial. La organización también señaló los retos comunes que afrontan las pymes, entre ellos la medición de sus emisiones, los costes de la transición ecológica y el acceso a financiación verde.

En la Conferencia de Mesa Redonda de las Ciudades Socias Económicas (BPC) de 2026. Foto: VNA

Por su parte, un representante de la Cámara de Comercio de Hamburgo compartió la experiencia de esta ciudad alemana en la creación de un ecosistema de innovación y el apoyo a empresas emergentes, compañías en expansión y pymes, con el fin de fortalecer sus capacidades, facilitar la selección de mercados y ampliar su presencia internacional.



Ayako Moriyama, directora general de la Oficina de Estrategia Económica del Gobierno de la Ciudad de Osaka, propuso cuatro líneas de acción conjunta: intercambiar información sobre los desafíos medioambientales y las oportunidades de negocio en las ciudades asociadas; incorporar criterios ecológicos a las políticas y programas existentes; difundir información sobre eventos empresariales abiertos a compañías extranjeras, estudiando posibles mecanismos preferenciales para las ciudades de la red BPC; y reforzar la coordinación periódica entre las organizaciones asociadas.



Creada por el Gobierno de la Ciudad de Osaka en 1988, la red BPC promueve la cooperación económica entre ciudades, inicialmente en la región de Asia-Pacífico. Entre sus objetivos figuran facilitar los intercambios comerciales, ayudar a las pymes a expandirse internacionalmente y fomentar el entendimiento mutuo entre los habitantes de las ciudades miembros.



La red cuenta actualmente con 15 miembros: Osaka, Hong Kong (China), Singapur, Bangkok (Tailandia), Kuala Lumpur (Malasia), Manila (Filipinas), Yakarta (Indonesia), Seúl (Corea del Sur), Shanghái y Tianjin (China), Ciudad Ho Chi Minh, Bombay (India), Melbourne (Australia), Auckland (Nueva Zelanda) y Hamburgo (Alemania). Celebrada anualmente desde 1990 y organizada de forma rotativa por las ciudades miembros, la mesa redonda constituye un foro de encuentro para autoridades locales, organismos de promoción comercial, asociaciones y empresas, que intercambian políticas, experiencias de desarrollo urbano y oportunidades de cooperación./.