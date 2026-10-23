Ciudad Ho Chi Minh acelera expansión de su red de metro

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh acelera los preparativos para invertir en nuevas líneas ferroviarias urbanas, con el objetivo de desarrollar una red de transporte público de gran capacidad y mejorar la conexión entre las distintas zonas urbanas y los principales nodos de tráfico.

Se prevé que, a finales de 2026, la urbe inicie las obras de tres líneas de metro financiadas con inversión pública, lo que contribuirá a ampliar el espacio de desarrollo urbano y reforzar la conectividad regional.





Acelerar la ejecución de las líneas de metro





Según los expertos, en el desarrollo urbano, una infraestructura de conectividad fluida no solo permite ampliar el espacio de desarrollo y reducir la presión sobre las zonas céntricas, sino que también actúa como palanca para atraer inversiones, impulsar la logística, los puertos marítimos y el transporte multimodal, así como mejorar la calidad de vida de la población.

La metrópolis prevé construir una red de transporte ferroviario urbano (metro) compuesta por 28 líneas, con una longitud total de unos 1.500 kilómetros, con el fin de satisfacer entre el 55% y el 60% de la demanda de circulación mediante transporte público para 2050.

La Resolución N.º 09-NQ/TW del Buró Político fija la meta de desarrollar al menos 200 kilómetros de metro para 2030, mientras que el objetivo establecido actualmente por la ciudad se sitúa en unos 255 kilómetros. Para hacer realidad este plan, las autoridades municipales están centrando sus esfuerzos en preparar los recursos, definir las modalidades de inversión y garantizar las condiciones necesarias destinadas a ejecutar los proyectos.

Tran Quang Lam, director del Departamento de Construcción de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la experiencia de las grandes urbes del mundo demuestra que ampliar únicamente las vías terrestres no permite resolver de raíz los problemas de congestión del tráfico.

Dada la dimensión de una megaciudad como Ciudad Ho Chi Minh, el desarrollo del metro se considera una necesidad ineludible para atender la demanda diaria de circulación y organizar de manera más racional el espacio urbano, detalló.

Para hacer realidad este objetivo, se prevé iniciar a finales de 2026 las obras de cinco proyectos ferroviarios urbanos: dos se ejecutarán mediante asociaciones público-privadas (APP), correspondientes a la línea 2 del metro, en el tramo Tham Luong-An Ha, y a la línea Thu Thiem-Long Thanh; entre otros.

El metro debe consolidarse como la columna vertebral del sistema de transporte público de gran capacidad y, al mismo tiempo, como eje central de la reorganización del espacio urbano.





Priorizar proyectos que fomenten la conectividad regional





Ciudad Ho Chi Minh ha definido como prioridad la ejecución de ocho proyectos ferroviarios urbanos durante el período 2026-2030, con el objetivo de ampliar la red de transporte público, reforzar la conectividad interregional e impulsar el desarrollo urbano orientado al transporte público.

Los proyectos se encuentran en distintas fases, desde la construcción hasta la preparación de las inversiones y la finalización de los expedientes relativos a la tecnología, las normas técnicas, la ubicación de las obras y los planes de indemnización, asistencia y reasentamiento.

Entre los proyectos prioritarios figura la línea 1 del metro, en el tramo Ciudad Nueva de Binh Duong-Suoi Tien, con una longitud aproximada de 32,8 kilómetros y una inversión total estimada de más de dos mil millones de dólares. Se espera que el proyecto establezca un corredor de transporte público de gran capacidad y refuerce la conexión de la antigua región de Binh Duong con la red de metro de Ciudad Ho Chi Minh.

Por su parte, la primera fase de la línea 6 del metro, en el tramo Tan Son Nhat-Phu Huu, tiene una longitud aproximada de 22,9 kilómetros y una inversión total superior a tres mil millones de dólares. La línea contará con 17 estaciones, de las cuales 13 serán subterráneas y cuatro elevadas.

Se espera que el proyecto conecte el aeropuerto de Tan Son Nhat con las zonas de desarrollo del este de la ciudad, la línea ferroviaria Thu Thiem-Long Thanh, otras líneas de metro y la red ferroviaria nacional, al tiempo que reduzca la presión del tráfico en las principales vías existentes.

Paralelamente, Ciudad Ho Chi Minh continúa preparando la inversión en la línea 3 del metro, que conectará Vung Tau, Ba Ria y Phu My, y propone estudiar su prolongación hasta el aeropuerto internacional de Long Thanh.

Se espera que, al priorizar las líneas de metro con una elevada capacidad de conexión, se desarrolle progresivamente una red de transporte público integrada que permita reducir la dependencia del transporte por carretera, acortar los tiempos de viajes y ampliar el espacio para el desarrollo económico.

Al conectarse eficazmente con aeropuertos, puertos marítimos y centros urbanos, la red ferroviaria urbana contribuirá a reforzar la conectividad regional, elevar la competitividad y generar nuevos motores de crecimiento para Ciudad Ho Chi Minh y las localidades vecinas./.