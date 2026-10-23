Acuerdo CEPA amplía oportunidades para productos vietnamitas en EAU, Oriente Medio y África

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Vietnam y Emiratos Árabes Unidos (CEPA) ofrece nuevas oportunidades para ampliar las exportaciones vietnamitas y acceder a los mercados de Oriente Medio y África, aunque aprovechar sus ventajas exige cumplir los requisitos de origen, calidad y distribución.



Así lo señalaron expertos en un seminario organizado el 23 de octubre por el Centro de Promoción Comercial e Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC) y el Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio.



Le Anh Hoang, subdirector del ITPC, destacó que Emiratos Árabes Unidos (EAU) es un mercado de gran potencial y un centro estratégico de comercio y logística para el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Oriente Medio y África.



Desde la entrada en vigor del CEPA, el 3 de febrero de 2026, EAU se ha comprometido a eliminar inmediatamente los impuestos de importación del 74,2% de las líneas arancelarias, proporción que alcanzará el 89,2% en cinco años. Sin embargo, las empresas deben conocer las reglas de origen, los certificados correspondientes, los estándares de calidad y los canales de distribución para aprovechar estas preferencias.



Pham Binh An, exsubdirector del Instituto de Estudios para el Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que EAU registró en 2025 un producto interno bruto (PIB) de 517,7 mil millones de dólares y un crecimiento real del 6,2%. La economía no petrolera representa el 77% del PIB, impulsada por sectores como las finanzas, la logística, el comercio minorista y la alta tecnología.



Además, los residentes extranjeros constituyen el 88,5% de la población y las tierras agrícolas ocupan menos del 1% del territorio, por lo que EAU importa entre el 85% y el 90% de sus necesidades alimentarias diarias.



Las exportaciones vietnamitas a EAU aumentaron de forma sostenida entre 2021 y 2025, hasta alcanzar los 5,91 mil millones de dólares el año pasado, con avances en hierro y acero, anacardos, medios de transporte, frutas y hortalizas. Según Pham Binh An, el CEPA no sólo reduce los aranceles, sino que también crea condiciones para atraer inversiones emiratíes a proyectos vietnamitas de infraestructura, energía limpia y transformación digital.



No obstante, advirtió que las preferencias arancelarias no garantizan un despacho aduanero más sencillo. Las empresas deben cumplir las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias, así como los requisitos de inocuidad alimentaria. En el caso de los productos Halal, deben garantizar el cumplimiento de las normas durante toda la cadena de suministro y obtener una certificación reconocida por las autoridades emiratíes mediante el mecanismo National Halal Mark.



Truong Xuan Trung, jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en EAU, destacó que el país constituye tanto un mercado de consumo como una plataforma logística para acceder a otros destinos de Oriente Medio y África. Recomendó a las empresas consolidar primero su presencia en el mercado emiratí con productos agrícolas frescos, alimentos procesados, textiles, calzado y muebles, y después ampliar sus operaciones a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros mercados mediante estrategias adaptadas a cada región y sector.



También aconsejó diversificar los canales de distribución, desde la exportación directa y los intermediarios locales hasta el desarrollo gradual de instalaciones logísticas, e instó a establecer alianzas con importadores especializados, cadenas minoristas, operadores de almacenes en zonas francas y plataformas de comercio electrónico transfronterizo.



Por su parte, Tran Ngoc Binh, jefe de la División de Gestión de Importación y Exportación de la Región III, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, subrayó la importancia de estudiar las reglas de origen y revisar las materias primas, los procesos productivos y la documentación correspondiente.



Advirtió que un cambio de clasificación arancelaria no basta para acreditar el origen y que las operaciones simples de elaboración o transformación tampoco confieren automáticamente esa condición.



Conocer los mecanismos de acumulación de origen, las flexibilidades aplicables a materiales no originarios y las modalidades de certificación permitirá a las empresas cumplir la normativa, aprovechar las preferencias del CEPA y ampliar sus exportaciones a EAU./.

VNA