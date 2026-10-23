Cie-Tec

Vietnam apuesta por transformación profunda de la investigación científica y tecnológica

Vietnam impulsa la cooperación entre universidades, institutos y empresas para acelerar la transferencia tecnológica, la innovación y la comercialización de resultados científicos.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam debe orientar la investigación científica y tecnológica hacia las necesidades reales, vincular las tareas con resultados concretos y acelerar la comercialización de los avances, sugirió hoy el viceprimer ministro Ho Quoc Dung en una conferencia nacional en línea para promover la cooperación entre institutos de investigación, universidades y empresas.

Potencial investigador aún desaprovechado

En el evento, el viceministro de Ciencia y Tecnología Le Xuan Dinh informó que, entre 2021 y 2025, las empresas dirigieron 181 de los 1.451 proyectos nacionales de ciencia y tecnología, el 12,5% del total, y aportaron el 25,7% de la financiación. El gasto empresarial en investigación y desarrollo (I+D) representa apenas el 0,3% del Producto Interno Bruto, frente al 4,2% de Corea del Sur.

Aunque existen experiencias de cooperación en inteligencia artificial, equipos energéticos y mejora de variedades de arroz, pocos resultados llegan al mercado. En los primeros ocho meses de 2026, las plataformas de intercambio tecnológico registraron 72 operaciones por unos 426 mil dólares.

En 2025, las universidades publicaron más de 21.000 trabajos indexados en Scopus, equivalentes al 83,61% de las publicaciones científicas del país. Sin embargo, de los 1.022 productos y tecnologías recopilados por 41 entidades hasta octubre de 2026, solo 334 estaban altamente preparados para su transferencia. Muchos resultados siguen en los laboratorios por falta de recursos para su perfeccionamiento y comercialización.

Entre los obstáculos figuran la escasa conexión entre investigación y necesidades empresariales, las dificultades para aprovechar activos financiados con fondos públicos, la falta de mecanismos eficaces de cofinanciación y los problemas relacionados con la propiedad intelectual, los laboratorios compartidos y las compras públicas.

vnanet_potal-thuc-day-lien-ket-vien-nghien-cuu-truong-dai-hoc-voi-doanh-nghiep-trong-nghien-cuu-phat-trien-khcn-9106840.jpg
El viceprimer ministro Ho Quoc Dung habla en la conferencia. (Fuente: VNA)

el viceprimer ministro Ho Quoc Dung

El Ministerio de Ciencia y Tecnología propuso establecer una cofinanciación estatal proporcional a las aportaciones empresariales y evaluar la cooperación según los contratos y los resultados comercializados. También planteó utilizar los encargos y las compras públicas para crear un mercado inicial para las nuevas tecnologías. Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación recomendó impulsar alianzas de investigación cofinanciadas, mejorar los mecanismos de contratación y financiación y establecer un grupo de trabajo intersectorial para resolver los obstáculos.

Representantes de localidades, institutos, universidades y empresas compartieron experiencias de cooperación en tecnologías para vehículos especializados, productos de plantas medicinales y cadenas de producción y comercialización de arroz. Coincidieron en la necesidad de que las empresas participen desde la identificación de los problemas hasta la transferencia tecnológica y el desarrollo de mercados.



Orientar la investigación hacia resultados concretos

Al concluir la conferencia, Ho Quoc Dung reconoció los avances, pero señaló que Vietnam aún no aprovecha plenamente su potencial científico e innovador. Instó a aplicar las políticas vigentes y corregir sus deficiencias, subrayando que la eficacia debe medirse por las tecnologías dominadas y los productos aplicados y comercializados, no sólo por el número de proyectos y acuerdos.

El viceprimer ministro encargó al Ministerio de Ciencia y Tecnología evaluar las capacidades de los centros de investigación financiados con fondos estatales y elaborar un mapa nacional que facilite a las empresas encontrar socios adecuados. También deberá definir las prioridades tecnológicas para los próximos tres a cinco años e identificar los problemas científicos que requieren soluciones.

A partir de este mapa y de las prioridades sectoriales, los organismos competentes deberán diseñar tareas anuales acordes con las capacidades de cada entidad, evitar duplicaciones y pasar de proyectos aislados a investigaciones vinculadas con necesidades reales, objetivos definidos y productos aplicables.

El objetivo es que al menos el 30% de los proyectos de investigación cuenten con una aplicación definida y participación empresarial, proporción que deberá aumentar al menos al 50% en la siguiente etapa. También se deberán seleccionar los resultados con potencial comercial y las empresas dispuestas a recibirlos, concentrando los recursos en las pruebas, la certificación, la protección de la propiedad intelectual, la producción experimental y el acceso al mercado.

El ministerio deberá acelerar el desarrollo de laboratorios compartidos y clave, la plataforma nacional de intercambio científico y tecnológico y los servicios de intermediación para la transferencia y comercialización. Asimismo, elaborará indicadores para evaluar la cooperación entre institutos, universidades y empresas, tomando 2026 como referencia.

Ho Quoc Dung también pidió vincular la formación y la investigación universitarias con las necesidades empresariales, fortalecer la cooperación con el sector productivo y mejorar la gestión de la propiedad intelectual. El Ministerio de Finanzas, junto con el de Ciencia y Tecnología, continuará buscando soluciones a los obstáculos financieros, la gestión de activos públicos y las compras destinadas a la investigación y la transferencia tecnológica.

Por último, instó a las empresas a aumentar la inversión en I+D e innovación, aprovechar los incentivos disponibles y participar en todo el proceso, desde la investigación y las pruebas hasta la producción y la comercialización. Todas las partes deberán aportar recursos y compartir riesgos y beneficios conforme a la normativa vigente./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Vietnam #investigación científica y tecnológica #cooperación #empresas #universidades
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, urge a renovar la investigación científica básica. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam urge a renovar la investigación científica básica

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, urgió hoy a renovar de manera enérgica la investigación científica básica tanto en la percepción como en las instituciones, los mecanismos de inversión, la ejecución y los métodos operativos con el fin de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva etapa.

Ver más

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, y Rita Mokbel, presidenta y directora ejecutiva de Ericsson Vietnam. Foto: VNA

Vietnam impulsa cooperación en telecomunicaciones y tecnología con Ericsson

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, sostuvo una reunión en Hanoi con Rita Mokbel, presidenta y directora ejecutiva de Ericsson Vietnam, en la cual propuso fortalecer cooperación en investigación, transferencia de tecnología, formación de recursos humanos y desarrollo de soluciones avanzadas de telecomunicaciones.

IA abre nuevas oportunidades para las personas con discapacidad

IA abre nuevas oportunidades para las personas con discapacidad

En el contexto del vertiginoso avance de la Cuarta Revolución Industrial, la inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que las personas aprenden, trabajan y se comunican. Para las personas con discapacidad, la IA abre nuevas oportunidades que les permiten superar barreras que antes se consideraban “insalvables”, al tiempo que contribuye a reducir la brecha digital y promover una sociedad inclusiva en la que nadie se quede atrás.

El grupo vietnamita FPT inaugura su oficina en Egipto. Foto: VNA

Grupo tecnológico vietnamita FPT abre oficina en Egipto

El grupo vietnamita FPT inauguró la víspera su oficina en Egipto, denominada FPT Egypt, un paso que marca su entrada en el mercado africano y abre nuevas oportunidades de cooperación tecnológica entre Vietnam y la región.

Delegados en la apertura. (Fuente: VNA)

Hanoi acoge tres ferias internacionales de tecnología industrial

Tres exposiciones internacionales sobre procesamiento y envasado, ingeniería de precisión y manufactura, y electrónica y semiconductores se inauguraron hoy en Hanoi, con el objetivo de conectar tecnologías, empresas y oportunidades de cooperación y contribuir a una mayor integración de Vietnam en las cadenas de suministro globales.