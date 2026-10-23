Vietnam apuesta por transformación profunda de la investigación científica y tecnológica

Hanoi (VNA) - Vietnam debe orientar la investigación científica y tecnológica hacia las necesidades reales, vincular las tareas con resultados concretos y acelerar la comercialización de los avances, sugirió hoy el viceprimer ministro Ho Quoc Dung en una conferencia nacional en línea para promover la cooperación entre institutos de investigación, universidades y empresas.

Potencial investigador aún desaprovechado



En el evento, el viceministro de Ciencia y Tecnología Le Xuan Dinh informó que, entre 2021 y 2025, las empresas dirigieron 181 de los 1.451 proyectos nacionales de ciencia y tecnología, el 12,5% del total, y aportaron el 25,7% de la financiación. El gasto empresarial en investigación y desarrollo (I+D) representa apenas el 0,3% del Producto Interno Bruto, frente al 4,2% de Corea del Sur.

Aunque existen experiencias de cooperación en inteligencia artificial, equipos energéticos y mejora de variedades de arroz, pocos resultados llegan al mercado. En los primeros ocho meses de 2026, las plataformas de intercambio tecnológico registraron 72 operaciones por unos 426 mil dólares.

En 2025, las universidades publicaron más de 21.000 trabajos indexados en Scopus, equivalentes al 83,61% de las publicaciones científicas del país. Sin embargo, de los 1.022 productos y tecnologías recopilados por 41 entidades hasta octubre de 2026, solo 334 estaban altamente preparados para su transferencia. Muchos resultados siguen en los laboratorios por falta de recursos para su perfeccionamiento y comercialización.

Entre los obstáculos figuran la escasa conexión entre investigación y necesidades empresariales, las dificultades para aprovechar activos financiados con fondos públicos, la falta de mecanismos eficaces de cofinanciación y los problemas relacionados con la propiedad intelectual, los laboratorios compartidos y las compras públicas.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung habla en la conferencia. (Fuente: VNA)

el viceprimer ministro Ho Quoc Dung

El Ministerio de Ciencia y Tecnología propuso establecer una cofinanciación estatal proporcional a las aportaciones empresariales y evaluar la cooperación según los contratos y los resultados comercializados. También planteó utilizar los encargos y las compras públicas para crear un mercado inicial para las nuevas tecnologías. Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación recomendó impulsar alianzas de investigación cofinanciadas, mejorar los mecanismos de contratación y financiación y establecer un grupo de trabajo intersectorial para resolver los obstáculos.

Representantes de localidades, institutos, universidades y empresas compartieron experiencias de cooperación en tecnologías para vehículos especializados, productos de plantas medicinales y cadenas de producción y comercialización de arroz. Coincidieron en la necesidad de que las empresas participen desde la identificación de los problemas hasta la transferencia tecnológica y el desarrollo de mercados.





Orientar la investigación hacia resultados concretos





Al concluir la conferencia, Ho Quoc Dung reconoció los avances, pero señaló que Vietnam aún no aprovecha plenamente su potencial científico e innovador. Instó a aplicar las políticas vigentes y corregir sus deficiencias, subrayando que la eficacia debe medirse por las tecnologías dominadas y los productos aplicados y comercializados, no sólo por el número de proyectos y acuerdos.

El viceprimer ministro encargó al Ministerio de Ciencia y Tecnología evaluar las capacidades de los centros de investigación financiados con fondos estatales y elaborar un mapa nacional que facilite a las empresas encontrar socios adecuados. También deberá definir las prioridades tecnológicas para los próximos tres a cinco años e identificar los problemas científicos que requieren soluciones.

A partir de este mapa y de las prioridades sectoriales, los organismos competentes deberán diseñar tareas anuales acordes con las capacidades de cada entidad, evitar duplicaciones y pasar de proyectos aislados a investigaciones vinculadas con necesidades reales, objetivos definidos y productos aplicables.

El objetivo es que al menos el 30% de los proyectos de investigación cuenten con una aplicación definida y participación empresarial, proporción que deberá aumentar al menos al 50% en la siguiente etapa. También se deberán seleccionar los resultados con potencial comercial y las empresas dispuestas a recibirlos, concentrando los recursos en las pruebas, la certificación, la protección de la propiedad intelectual, la producción experimental y el acceso al mercado.

El ministerio deberá acelerar el desarrollo de laboratorios compartidos y clave, la plataforma nacional de intercambio científico y tecnológico y los servicios de intermediación para la transferencia y comercialización. Asimismo, elaborará indicadores para evaluar la cooperación entre institutos, universidades y empresas, tomando 2026 como referencia.

Ho Quoc Dung también pidió vincular la formación y la investigación universitarias con las necesidades empresariales, fortalecer la cooperación con el sector productivo y mejorar la gestión de la propiedad intelectual. El Ministerio de Finanzas, junto con el de Ciencia y Tecnología, continuará buscando soluciones a los obstáculos financieros, la gestión de activos públicos y las compras destinadas a la investigación y la transferencia tecnológica.

Por último, instó a las empresas a aumentar la inversión en I+D e innovación, aprovechar los incentivos disponibles y participar en todo el proceso, desde la investigación y las pruebas hasta la producción y la comercialización. Todas las partes deberán aportar recursos y compartir riesgos y beneficios conforme a la normativa vigente./.