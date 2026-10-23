Parlamento de Vietnam impulsa simplificación de sistema de documentos normativos jurídicos

Hanoi (VNA) - Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam escucharon hoy las propuestas y los informes de evaluación de los proyectos de ley relativos al presupuesto estatal, las licitaciones, la inversión, los impuestos, la adquisición y requisición de bienes, y los documentos normativos jurídicos.



Asimismo, examinaron el informe sobre la aplicación de la Resolución No. 206/2025/QH15, que establece un mecanismo especial para resolver dificultades y obstáculos derivados de las disposiciones legales.



Posteriormente, debatieron en grupos los proyectos de ley sobre Expropiación Forzosa y Requisa de Bienes (modificada), de Documentos Normativos Jurídicos y la aplicación de la citada resolución.



La reforma de la Ley de Documentos Normativos Jurídicos tiene como objetivo renovar la elaboración y aplicación de las leyes, resolver oportunamente los problemas que surjan en la práctica y fortalecer la coordinación entre la formulación de normas y su ejecución.



El borrador plantea racionalizar el sistema de documentos normativos conforme al principio de que cada órgano o autoridad competente emita un solo tipo de documento.



Para ello, propone suprimir cinco modalidades documentales y trasladar sus contenidos a formatos jurídicos adecuados.



También incorpora principios para la elaboración, promulgación y aplicación de las normas, con especial énfasis en prevenir el uso indebido de la legislación para cometer actos de corrupción, despilfarro o conductas negativas.



En cuanto al proceso de elaboración de leyes y ordenanzas, el proyecto delimita claramente las etapas de formulación de políticas y redacción legislativa, al tiempo que garantiza la continuidad y la articulación entre ellas.



Asimismo, establece mecanismos de consulta y define las responsabilidades de los ministerios y organismos de rango ministerial en función de sus respectivos ámbitos de gestión.



El texto también perfecciona los procedimientos legislativos abreviados, los mecanismos de promulgación de documentos normativos en circunstancias especiales y la gestión de situaciones de emergencia cuando la Asamblea Nacional no pueda reunirse.



Además, contempla la experimentación de políticas mediante leyes, decretos y resoluciones de los Consejos Populares provinciales.



Otras disposiciones se refieren a la interpretación jurídica, las orientaciones para la aplicación de las normas, la inspección, revisión, sistematización y consolidación de documentos normativos, así como la evaluación de la eficacia de la aplicación de las leyes.



La tecnología digital, la transformación digital y las bases de datos jurídicas a gran escala se consideran herramientas de apoyo para mejorar tanto la elaboración como la ejecución de las normas.



El mismo día, la Asamblea Nacional debatió en grupos el proyecto de Ley de Presupuesto Estatal (texto consolidado), las modificaciones de varios artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas, la Ley del Impuesto sobre el Uso de Suelo no Agrícola, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y la Ley de Licitaciones (modificada).

VNA