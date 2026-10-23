Vietnam preserva legado de la legendaria ruta marítima Ho Chi Minh

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La ruta marítima Ho Chi Minh constituye una hazaña histórica y simboliza el valor, la voluntad, la inteligencia y la creatividad del pueblo vietnamita. Su legado continúa transmitiéndose a las nuevas generaciones para fomentar el patriotismo y contribuir a la defensa de la soberanía nacional sobre el mar y las islas.



Recuerdos de una época heroica



El 23 de octubre de 1961 se creó la Unidad 759, que posteriormente se convirtió en la Unidad Naval 125, conocida como la Flota de Barcos sin Número. Entre 1961 y 1975, sus embarcaciones transportaron cientos de miles de toneladas de armas y decenas de miles de personas para apoyar los frentes de batalla.



En octubre de 1962, el barco Phuong Dong 1, comandado por Tran Van Lich, partió del muelle K15 (ciudad norteña de Hai Phong) y, tras nueve días de navegación, entregó 28 toneladas de armas en Vam Lung, provincia sureña de Ca Mau. La embarcación, identificada como el barco 41, fue posteriormente denominada HQ-671. Su comandante y ocho tripulantes recibieron el título de Héroes de las Fuerzas Armadas Populares.



En agosto de 1964, otro episodio puso a prueba la capacidad de la tripulación: el barco encalló en un banco de arena, pero la actuación del capitán Ho Duc Thanh permitió salvar la embarcación y a sus 21 tripulantes.



Tran Van Huu, de 84 años y vicepresidente de la asociación de veteranos de la ruta marítima Ho Chi Minh, recordó que durante la Ofensiva del Tet de 1968 zarparon cuatro barcos, pero solo uno regresó. En una de las embarcaciones murieron 17 tripulantes. También destacó el apoyo de los habitantes de Hai Phong a las fuerzas navales durante la guerra.



Jóvenes del barrio de Do Son, ciudad de Hai Phong, se reúnen con testigos históricos que participaron en los «barcos sin número» en el sitio histórico nacional especial del muelle K15. (Foto: VNA)



Preservar el legado y transmitir sus valores



El contralmirante Vu Anh Tuan, jefe del Departamento Político de la Armada Popular de Vietnam, subrayó la importancia histórica y militar de esta ruta. Para mantener vivo su legado, la Armada organiza visitas a lugares históricos, encuentros con testigos de la época y actividades educativas que incorporan tecnologías digitales, con el fin de fomentar el patriotismo y la conciencia sobre la defensa nacional entre las nuevas generaciones.



La Armada también desarrolla programas de apoyo a los pescadores y sus familias, que incluyen patrocinios para sus hijos, operaciones de búsqueda y rescate, asistencia médica y técnica, suministro de alimentos y agua, y ayuda ante desastres naturales.



Durante los últimos 18 años, la asociación de veteranos ha contribuido a la construcción de ocho complejos conmemorativos, seis de ellos reconocidos como sitios históricos nacionales especiales. Asimismo, ha propuesto reconocer el barco HQ-671 como Tesoro Nacional.



El muelle K15, en Hai Phong, punto de partida de las embarcaciones de la ruta, se conserva y restaura como espacio de memoria histórica. Según el funcionario local Vu Van Thuong, el lugar acoge actividades de educación tradicional y acciones de apoyo a familias beneficiarias de políticas sociales y antiguos miembros de las tripulaciones.



La preservación de estos vestigios y la transmisión de los testimonios permiten mantener viva la memoria de una ruta que dejó una profunda huella en la historia de Vietnam./.

El sitio histórico nacional especial K15, antiguo muelle de los «barcos sin número», en el barrio de Do Son, ciudad de Hai Phong, ha sido restaurado e inaugurado con motivo del 71.º aniversario de la liberación de la ciudad, en mayo de 2026. (Foto: VNA)