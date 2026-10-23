Política

Cultura y diplomacia popular promueven la solidaridad en la ASEAN

Un seminario en Ciudad Ho Chi Minh destaca el papel de la cultura y la diplomacia popular para fortalecer la confianza y la cohesión de la ASEAN.

En el seminario (Foto: VNA)
En el seminario (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La cultura y la diplomacia popular constituyen las fuerzas estratégicas en la construcción de la Comunidad ASEAN, contribuyendo a generar la confianza, el consenso y la base social para una cooperación sostenible.

Así se destacó en el seminario científico internacional “Cultura y diplomacia popular en el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN: visión hacia 2045”, celebrado hoy en Ciudad Ho Chi Minh por la Unión de Organizaciones de Amistad de la ciudad (HUFO) y la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh.

Al evento asistieron cónsules generales y representantes de los consulados de los países de la ASEAN en la ciudad, así como investigadores y estudiantes de la urbe.

En su intervención, Ho Xuan Lam, vicepresidente de HUFO, señaló que la adopción de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 en Kuala Lumpur en 2025 marcó un cambio importante en el enfoque del desarrollo regional, orientado a construir una ASEAN resiliente ante las turbulencias, dinámica ante las oportunidades, unida en la diversidad y centrada en las personas.

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Ho Xuan Lam, vicepresidente de HUFO, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Sin embargo, afirmó que los compromisos gubernamentales deben traducirse en beneficios concretos para la sociedad. La fortaleza de la ASEAN no se mide únicamente por su dimensión económica, su posición internacional o el número de acuerdos de cooperación, sino también por la confianza, el entendimiento y los vínculos entre los pueblos de sus países miembros.

Ho Xuan Lam subrayó que la cultura no solo comprende el patrimonio y los valores que se promueven mediante intercambios, sino también la capacidad de diálogo y de conexión entre comunidades diferentes, lo que contribuye a reducir prejuicios y fomentar el entendimiento.

Añadió que la diplomacia popular no se limita a apoyar la diplomacia oficial, sino que también crea una base social sólida para las relaciones de amistad y cooperación entre los países, por lo que constituye un recurso de poder blando que debe aprovecharse más ampliamente.

Por su parte, Phan Thanh Dinh, vicerrector de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, señaló que, de cara a 2045, la ASEAN debe reforzar su capacidad de adaptación y su desarrollo sostenible, al tiempo que estrecha los vínculos entre sus miembros, diversos en historia, cultura, idiomas y religiones, respetando y promoviendo sus diferencias.

Según el académico, la cultura sienta las bases del entendimiento, mientras que la diplomacia popular transforma ese entendimiento en conexiones, confianza y cooperación entre las personas. El seminario busca analizar cómo aprovechar la diversidad cultural como recurso regional, reforzar el papel de la diplomacia popular en la construcción de confianza y ampliar la participación de los jóvenes en las redes regionales de intercambio, creatividad y cooperación.

Phan Thi Hong Xuan, decana de la Facultad de Estudios Orientales de la misma universidad y presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Sudeste Asiático de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que, además de los tres planes estratégicos correspondientes a los pilares de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, el bloque cuenta con un plan específico sobre conectividad regional.

Señaló que la conectividad no se limita a las infraestructuras de transporte, los flujos comerciales o los mecanismos de cooperación, sino que también implica el entendimiento y los vínculos entre las personas. En una comunidad centrada en sus ciudadanos, cada persona debe sentir que ocupa un lugar y puede contribuir al futuro común.

“La cultura nos ayuda a reconocernos; la diplomacia popular nos acerca, y los vínculos entre las personas contribuyen a fortalecer la cohesión de la Comunidad de la ASEAN”, afirmó./.

VNA
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