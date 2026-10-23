Política

Líder vietnamita se reúne con los reyes de Bélgica para impulsar las relaciones bilaterales

El líder vietnamita To Lam y los reyes de Bélgica abordan el fortalecimiento de la cooperación bilateral en comercio, inversiones, semiconductores y educación.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa se reunieron con el rey Felipe y la reina Matilde (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa se reunieron con el rey Felipe y la reina Matilde (Fuente: VNA)

Bruselas (VNA) – En el marco de su visita oficial a Bélgica, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa se reunieron con el rey Felipe y la reina Matilde.

En un ambiente cordial y solemne, el rey Felipe expresó su satisfacción por recibir al máximo dirigente vietnamita y su cónyuge, y destacó la importancia de la visita en un contexto de desarrollo favorable de las relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética entre ambos países.

Asimismo, manifestó su confianza en que este viaje constituirá un hito importante para impulsar la pronta elevación de las relaciones bilaterales.

Tras felicitar a Vietnam por sus destacados logros socioeconómicos y el creciente prestigio internacional del país, el monarca reafirmó la voluntad de Bélgica de acompañar y apoyar a la nación indochina en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible.

También recordó sus buenos recuerdos y vínculos con Vietnam y su pueblo, y agradeció la cálida acogida recibida durante su visita de Estado a Vietnam en 2025.

Por su parte, el mandatario vietnamita agradeció al rey, la reina y la Familia Real belga la recepción cordial y los sentimientos que han demostrado hacia la delegación vietnamita de alto nivel.

Destacó los sólidos lazos entre ambos Estados y pueblos, y valoró especialmente que la Cámara de Representantes de Bélgica sea, hasta la fecha, el único órgano legislativo del mundo que ha aprobado una resolución de apoyo a las víctimas vietnamitas del agente naranja/dioxina, reflejo del espíritu humanitario y la profunda solidaridad entre ambos pueblos.

Resaltó el importante papel de la Familia Real belga e indicó que la reciente visita del rey y la reina a Vietnam ha dado un fuerte impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.

Con vistas a elevar los vínculos bilaterales a un nuevo nivel, propuso aprovechar eficazmente el potencial de cooperación económica, comercial y de inversión, especialmente en sectores de interés común como los puertos marítimos, la ciencia y la tecnología y los semiconductores.

Por otro lado, agradeció la información sobre la aprobación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA) por la Cámara de Representantes de Bélgica y mostró su confianza en que su entrada en vigor facilitará las inversiones y las actividades empresariales entre ambas partes.

En esta ocasión, los dos dirigentes acordaron reforzar la cooperación en educación y formación, cultura e intercambios entre pueblos.

To Lam pidió al rey que continúe prestando atención y creando condiciones favorables para que la comunidad vietnamita residente y trabajadora en Bélgica contribuya al desarrollo del país y a la amistad bilateral.

En cuanto a las cuestiones estratégicas e internacionales, ambas partes coincidieron en las principales orientaciones para ampliar la cooperación integral y avanzar hacia el establecimiento de una asociación estratégica.

Reafirmaron su firme compromiso con el multilateralismo, el papel de las Naciones Unidas (ONU) y el estricto cumplimiento del derecho internacional y de la Carta de la ONU, con el objetivo de mantener la paz, la estabilidad y la cooperación mundial./.

VNA
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