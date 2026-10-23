Vietnam reafirma su compromiso con los esfuerzos de las Naciones Unidas

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy a la coordinadora residente y a los representantes de las Naciones Unidas (ONU) en Vietnam, con motivo de la celebración del Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre.



Al felicitar a la coordinadora residente, a los representantes y a todo el personal de la ONU en Vietnam con motivo de esta efeméride, Le Minh Hung afirmó que Vietnam siempre concede gran importancia al papel central e insustituible de esta organización en la gobernanza mundial.



Asimismo, valoró altamente los amplios y sustanciales logros de la cooperación entre Vietnam y la ONU tras casi 50 años de la incorporación del país a la ONU.



Al compartir las orientaciones para el desarrollo nacional, el jefe de Gobierno destacó los dos objetivos estratégicos centenarios de Vietnam y la meta de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en los próximos años, vinculados al desarrollo sostenible y estable, a la garantía de que todos los ciudadanos se beneficien de los frutos del desarrollo y a la mejora de su calidad de vida.



Vietnam apuesta por renovar su modelo de desarrollo, elevar la competitividad y mejorar la calidad del crecimiento, tomando la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como principales motores, enfatizó.



También busca vincular el crecimiento económico con el fomento del progreso y la equidad sociales, el desarrollo humano, la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la población, la reforma de la educación, la sanidad, la cultura y los asuntos sociales, la protección del medio ambiente, la respuesta al cambio climático y la garantía de la seguridad energética, añadió.



El primer ministro afirmó que Vietnam seguirá contribuyendo activamente y con responsabilidad a los esfuerzos de las Naciones Unidas en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible. Entre estas contribuciones figuran la participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, la promoción de la iniciativa de la Década Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, el apoyo activo a los esfuerzos de reforma de la ONU, la implementación del Acuerdo del Sistema de Gestión Ambiental de y la cooperación con la organización para establecer en Vietnam un centro regional de prevención y lucha contra la ciberdelincuencia para Asia-Pacífico.



De cara al próximo período, Le Minh Hung propuso que las organizaciones de la ONU aprovechen sus conocimientos especializados y sus redes mundiales de socios para ayudar a Vietnam a acceder a conocimientos y recursos, así como asesorar al país en la elaboración de políticas y leyes.



También pidió impulsar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, facilitar el acceso de Vietnam a tecnologías estratégicas para que pueda dominarlas gradualmente y promover una participación más profunda en los mecanismos mundiales de gobernanza de la inteligencia artificial (IA).



Asimismo, instó a la ONU a acompañar a Vietnam en el desarrollo de la economía verde y la economía circular, la garantía de la seguridad energética y el impulso de una transición energética justa; apoyar el desarrollo de recursos humanos capaces de responder a las exigencias de la era digital; elaborar políticas para adaptarse al envejecimiento demográfico y a la transición verde; responder al cambio climático, y desarrollar una agricultura inteligente y sostenible, entre otras prioridades.



El jefe de Gobierno propuso que ambas partes concluyan cuanto antes el Marco Estratégico de Cooperación para el Desarrollo Sostenible entre Vietnam y la ONU para el período 2027-2031, en consonancia con las orientaciones de desarrollo del país.

El primer ministro Le Minh Hung se reúne con Pauline Tamesis, coordinadora residente, y los representantes de la ONU en Vietnam. Foto: VNA

Por su parte, Pauline Tamesis calificó a Vietnam de socio multilateral cada vez más importante, activo y constructivo, que ha experimentado una profunda transformación, pasando de ser un país receptor de ayuda a convertirse en un contribuyente activo a la labor de la ONU.



Manifestó su reconocimiento y alta valoración por los importantes mensajes transmitidos por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, durante el Debate General de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Ç



Felicitó a Vietnam por sus extraordinarios logros en el desarrollo socioeconómico y por sus contribuciones concretas a la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales mediante las operaciones de mantenimiento de la paz, el fomento de la cooperación multilateral, la cooperación Sur-Sur y el intercambio de experiencias de desarrollo.



La ONU también valoró altamente el papel pionero de Vietnam en los esfuerzos de reforma de la organización y su participación activa en la transformación digital y la gobernanza mundial de la inteligencia artificial.



Pauline Tamesis patentizió, además, su pleno acuerdo con las orientaciones de cooperación propuestas por el primer ministro y afirmó que las Naciones Unidas apoyan a Vietnam y están dispuestas a acompañarlo en esta nueva etapa de desarrollo.



El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) valoró altamente la prioridad que Vietnam concede al desarrollo de los recursos humanos y a la implementación de la Resolución No. 72-NQ/TW sobre medidas innovadoras destinadas a reforzar la protección, la atención y la mejora de la salud de la población. Asimismo, se comprometió a apoyar el fortalecimiento de la atención primaria, la transformación digital del sector sanitario y la respuesta a los desafíos de la salud pública.



Por su parte, el representante de la UNESCO afirmó que la entidad apoyará a Vietnam en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la aplicación ética y equitativa de la inteligencia artificial, la implementación de la Resolución No. 71-NQ/TW sobre avances decisivos en el desarrollo de la educación y la formación, y la promoción de la cooperación cultural.



El representante de la FAO valoró altamente las contribuciones de Vietnam a la seguridad alimentaria mundial y se comprometió a apoyar el desarrollo de una agricultura sostenible y la cooperación Sur-Sur.



Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reafirmó el compromiso de seguir acompañando a Vietnam en la renovación de su modelo de desarrollo, la respuesta al cambio climático, el perfeccionamiento de las políticas, la movilización de financiación para la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), el impulso de la transición verde y el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores y las empresas.



Vietnam y las instituciones de la ONU coordinarán activamente la organización de actividades prácticas y significativas con vistas a conmemorar, en 2027, el 50.º aniversario de la incorporación de Vietnam a esta mayor organización mundial./.



