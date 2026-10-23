Internacional

Medios europeos destacan avances en las relaciones entre Vietnam y la UE

La prensa europea resalta los acuerdos para impulsar el comercio, las inversiones, la energía verde, la innovación y la cooperación estratégica entre Vietnam y la UE.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Fuente: VNA)

Bruselas (VNA) - Varios medios europeos destacaron los avances concretos en las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea (UE) tras las conversaciones celebradas el 22 de octubre en Bruselas entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Según corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bruselas, medios como Anadolu, ua.news y CEO Magazyn Polska, así como publicaciones especializadas como MLex, The Europe Today e IEU Monitoring, destacaron los resultados recogidos en el comunicado conjunto Vietnam-UE.

Los medios resaltaron el compromiso de ambas partes de aplicar plenamente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y acelerar la ratificación del Acuerdo bilateral de Protección de Inversiones (EVIPA), además de ampliar la cooperación en energía, innovación y materias primas estratégicas.

Según CEO Magazyn Polska, los recursos minerales de Vietnam podrían contribuir a las cadenas de suministro europeas de baterías, equipos electrónicos e infraestructuras energéticas.

La cooperación energética, las tecnologías avanzadas y los compromisos de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP) también captaron la atención de publicaciones especializadas. En el ámbito estratégico, la UE considera a Vietnam un socio prioritario en el Indo-Pacífico.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con el presidente del Consejo Europeo, António Costa,. (Fuente: VNA)


Vietnam y la UE acordaron ampliar la cooperación en tecnología, educación, infraestructuras estratégicas y transición verde. Mientras Vietnam exporta al mercado europeo productos electrónicos, textiles y calzado, las empresas europeas suministran maquinaria, productos químicos y equipos de transporte.

Anadolu señaló que la creciente demanda de energía estable de Vietnam abre oportunidades para los proveedores europeos de equipos, los promotores de infraestructuras y las entidades financieras.

Ambas partes también reafirmaron su intención de promover inversiones mediante Global Gateway y la JETP, así como de reforzar la cooperación en defensa y seguridad, incluidos los ámbitos marítimo, cibernético, la gestión de crisis y el desarrollo de capacidades.

La cadena alemana DW citó al experto Alfred Gerstl, de la Universidad de Viena, quien considera a Vietnam un socio estratégico para que la UE alcance sus objetivos de seguridad económica.

Además, señaló que la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se reunió recientemente con el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, para impulsar la cooperación en seguridad, especialmente en asuntos relativos al Mar del Este.

El comunicado conjunto también aborda la seguridad marítima, la resiliencia en el ciberespacio, el derecho internacional y los derechos humanos. Asimismo, recoge los preparativos para la Cumbre UE-ASEAN de 2027, que conmemorará el 50 aniversario del establecimiento de relaciones entre ambas organizaciones./.

VNA
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