Primer ministro de Bélgica preside la ceremonia de bienvenida al máximo dirigente de Vietnam

Bruselas (VNA) – El primer ministro del Reino de Bélgica, Bart De Wever, presidió hoy en el Palacio de Egmont, en Bruselas, la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, quien realiza una visita oficial al país europeo.

Tras los actos protocolares, ambos dirigentes, acompañados por las delegaciones de alto nivel de las dos naciones, celebraron conversaciones oficiales.

A lo largo de más de 50 años de relaciones (1973-2026), los vínculos bilaterales entre Vietnam y Bélgica se han consolidado y desarrollado en diversos ámbitos, especialmente en los campos político y diplomático, el comercio, la agricultura, la educación y la formación, la cooperación científica y tecnológica y la cooperación para el desarrollo, tanto a nivel federal como regional y comunitario.

Bélgica siempre ha concedido gran importancia a sus relaciones con Vietnam, ha valorado el desarrollo económico del país asiático y ha sido un socio internacional que contribuye activamente al éxito de Vietnam a través de programas de cooperación para el desarrollo.

Ambos países también mantienen una estrecha coordinación en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas y en el marco del Foro de Cooperación Asia-Europa (ASEM), así como en las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE).

En los últimos años, la cooperación económica y comercial entre Vietnam y Bélgica ha experimentado un rápido desarrollo y se ha fortalecido progresivamente. Bélgica es actualmente el sexto socio comercial de Vietnam entre los Estados miembros de la UE, mientras que Vietnam es el mayor socio comercial de Bélgica dentro de la ASEAN.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presenta a los miembros de la delegación vietnamita de alto nivel al primer ministro belga Bart De Wever. Foto: VNA

La visita oficial del secretario general y presidente, To Lam, a Bélgica tiene lugar en un momento favorable para las relaciones bilaterales, tras más de 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas y ocho años de implementación del marco de Asociación Estratégica en Agricultura (2018-2026). Ambos países mantienen un alto nivel de confianza política, un conocimiento mutuo cada vez mayor y vínculos cada vez más estrechos.

La visita contribuirá a elevar las relaciones entre Vietnam y Bélgica a una nueva etapa y a generar avances significativos en la cooperación en los ámbitos en los que ambos países cuentan con fortalezas./.