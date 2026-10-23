Máximo dirigente de Vietnam recibe al ministro-presidente de Flandes

Bruselas (VNA) – En el marco de su actual visita oficial a Bélgica, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió el 23 de octubre con el ministro-presidente de la región de Flandes, Matthias Diependaele.



El máximo dirigente de Vietnam destacó el papel y la posición de Flandes como uno de los principales centros económicos, industriales, comerciales, logísticos y de innovación de Bélgica y Europa.



Reconoció las contribuciones positivas de esta región al impulso de las relaciones entre Vietnam y Bélgica, especialmente en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión y los puertos marítimos.



El dirigente vietnamita valoró la eficacia de las operaciones de empresas flamencas en Vietnam, como DEEP C, Bekaert y Puratos, así como el papel de la Agencia de Inversión y Comercio de Flandes (FIT) en la conexión entre las empresas de ambas partes.



Al informar sobre las orientaciones de desarrollo de Vietnam, el mandatario subrayó que las reformas de la estructura organizativa, la ampliación del espacio de desarrollo y el impulso de la descentralización y la delegación de competencias están creando condiciones favorables para que las localidades vietnamitas fortalezcan la cooperación internacional, incluidas las relaciones con las regiones belgas.



Propuso que Flandes apoye la pronta elevación de las relaciones entre Vietnam y Bélgica al nivel de asociación estratégica, desempeñe un papel pionero en la promoción de la cooperación económica y aliente a las empresas a ampliar sus inversiones en Vietnam.



También instó a la región a seguir respaldando la conclusión del proceso de ratificación y la aplicación efectiva del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA).



En cuanto a los ámbitos concretos de cooperación, propuso intensificar la conexión entre los sistemas portuarios de ambas partes y colaborar en el desarrollo de puertos verdes e inteligentes y cadenas logísticas modernas.



En el nuevo contexto, ambas partes deben dar prioridad a la ampliación de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, especialmente en sectores punteros como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías verdes, señaló.



Aprovechando las ventajas específicas de Flandes, el dirigente vietnamita pidió a la región que apoye a Vietnam mediante la transferencia de tecnología y la aportación de recursos para la gestión de los recursos hídricos, la lucha contra el cambio climático y la prevención de inundaciones, sequías e intrusión salina, especialmente en el delta del Mekong.



Asimismo, propuso reforzar la cooperación en educación y formación para desarrollar recursos humanos altamente cualificados en los ámbitos en los que Vietnam tiene necesidades urgentes.



Por su parte, Matthias Diependaele calificó la visita del líder vietnamita de especial importancia, al abrir nuevas orientaciones y amplias oportunidades de cooperación en las relaciones entre Vietnam y Bélgica.



Tras manifestar su profunda impresión por los logros socioeconómicos de Vietnam y su dinámico potencial de crecimiento, el ministro-presidente afirmó que la administración flamenca concede gran importancia a Vietnam y lo considera uno de sus principales socios en el Sudeste Asiático.



Diependaele expresó su satisfacción por los resultados concretos de la cooperación bilateral en los últimos años y manifestó su pleno acuerdo con las propuestas del secretario general y presidente To Lam.



Asimismo, reafirmó su voluntad y determinación de seguir ampliando la colaboración en los sectores en los que Flandes cuenta con fortalezas fundamentales, como los puertos marítimos, la logística, las industrias de alta tecnología y la transición ecológica.



También se comprometió a impulsar con mayor intensidad los vínculos entre las comunidades empresariales, los centros de investigación, las instituciones educativas y las localidades de ambas partes.



Los dos dirigentes coincidieron en la importancia de aprovechar al máximo las ventajas complementarias de ambas partes y fortalecer los vínculos integrales entre las administraciones, las empresas y los centros de investigación.



Se comprometieron a impulsar la ejecución eficaz de proyectos concretos de cooperación en materia portuaria, logística, ciencia y tecnología y desarrollo sostenible, contribuyendo así a profundizar y enriquecer aún más las relaciones entre Vietnam y Bélgica./.

VNA