Bélgica considera a Vietnam su principal socio prioritario en Sudeste Asiático

Bruselas (VNA) – Bélgica considera a Vietnam su principal socio prioritario en el Sudeste Asiático y desea ampliar la cooperación en ámbitos en los que ambos países cuentan con fortalezas e intereses comunes, afirmó hoy el primer ministro belga, Bart De Wever, durante una reunión con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, con motivo de la visita oficial de este último a Bélgica.

Al dar una cálida bienvenida a la visita del líder vietnamita, Bart De Wever destacó que constituye un acontecimiento político importante, que da continuidad al éxito de la gira de Estado del rey Felipe y la reina Matilde a Vietnam en abril de 2025 e impulsa las relaciones bilaterales.

Asimismo, valoró el creciente papel internacional de Vietnam y felicitó al país por sus logros socioeconómicos.

Por su parte, el mandatario vietnamita agradeció la recepción ofrecida por los dirigentes y el pueblo belgas, y destacó el papel de Bélgica en la Unión Europea (UE), así como el apoyo del Gobierno y de las regiones belgas al desarrollo de Vietnam.

En particular, valoró que, en octubre de 2023, la Cámara de Representantes federal de Bélgica se convirtiera en el primer órgano legislativo del mundo en aprobar una resolución de apoyo a las víctimas vietnamitas del agente naranja, lo que refleja el espíritu humanitario y la amistad entre ambos pueblos.

Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por los avances positivos y sustantivos de las relaciones bilaterales, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Estratégica en Agricultura en 2018.

Coincidieron en fortalecer la confianza política, ampliar la cooperación y avanzar hacia un nuevo nivel de las relaciones entre ambos países.

En materia político-diplomática y de defensa y seguridad, acordaron intensificar los intercambios de delegaciones de todos los niveles, aplicar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y reforzar los vínculos entre los ministerios, sectores y localidades vietnamitas y el Gobierno federal y las regiones de Bélgica.

La cooperación en defensa y seguridad constituirá un pilar importante, con énfasis en la formación, la medicina militar, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la aplicación de la ley y el intercambio de información.

En los ámbitos económico, comercial y de inversión, ambas partes pactaron a impulsar proyectos estratégicos de gran escala en puertos marítimos, logística inteligente, energías verdes, zonas industriales ecológicas y agricultura de alta tecnología adaptada al cambio climático.

Pidió a Bélgica que aliente a sus grandes empresas a ampliar las inversiones en Vietnam y reafirmó el compromiso vietnamita de crear un entorno empresarial favorable y seguro para las compañías belgas.

También solicitó a Bélgica que continúe apoyando las relaciones entre Vietnam y la UE, aproveche plenamente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y promueva que la Comisión Europea levante cuanto antes la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos pesqueros vietnamitas por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Ambos dirigentes acordaron además reforzar la investigación conjunta, la transferencia tecnológica y la cooperación en biotecnología, productos farmacéuticos, salud y semiconductores.

En la reunión entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el primer ministro belga, Bart De Wever (Fuente: VNA)

Sobre cuestiones internacionales, destacaron la importancia de preservar la paz, la estabilidad y la seguridad de la navegación marítima y la aviación; defender el multilateralismo, el derecho internacional y el papel central de la ASEAN.

También acordaron coordinarse en foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, la Organización Internacional de la Francofonía y el marco de asociación estratégica ASEAN-UE.

Al término de la reunión, ambos dirigentes reafirmaron su determinación de profundizar la amistad y la cooperación bilateral, contribuyendo a la paz y al desarrollo.

El máximo dirigente vietnamita transmitió la invitación del primer ministro Le Minh Hung a Bart De Wever para visitar Vietnam. El jefe del Gobierno belga aceptó cordialmente la invitación y expresó su deseo de visitar el país próximamente./.