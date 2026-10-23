Política

Vietnam expresa condolencias a China por el terremoto en Tíbet

Los dirigentes de Vietnam transmiten sus condolencias a China por las pérdidas humanas y materiales causadas por un terremoto en el Tíbet.

Bomberos y equipos de rescate se despliegan en la zona afectada por el terremoto. Foto: Xinhua/VNA
Bomberos y equipos de rescate se despliegan en la zona afectada por el terremoto. Foto: Xinhua/VNA


Hanoi (VNA) – Los máximos dirigentes de Vietnam enviaron hoy mensajes de condolencias a China ante las graves pérdidas humanas y materiales causadas por un terremoto ocurrido en el distrito de Baqing, ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, enviaron mensajes de condolencias al secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del país, Xi Jinping; al primer ministro del Consejo de Estado, Li Qiang; al presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji; y a Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Buró Político, del Secretariado y director de la Oficina General del Comité Central del PCCh.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, expresó su pesar a Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del PCCh y canciller de China./.

VNA
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