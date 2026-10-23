Primer ministro polaco inicia una visita oficial a Vietnam

Da Nang, Vietnam (VNA) – El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, llegó esta noche a la ciudad central de Da Nang para iniciar una visita oficial a Vietnam del 24 al 26 de octubre, por invitación del premier anfitrión, Le Minh Hung.

En el aeropuerto internacional de Da Nang, la delegación poloca fue recibida por Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, y Ha Hoang Hai, embajador de Vietnam en Polonia.

El primer minnistro Donald Tusk está acompañado por representantes de diversos ministerios y organismos, entre ellos Marcin Kulasek, ministro de Ciencia y Educación Superior; Adam Szlapka, secretario de Estado de la Cancillería del Consejo de Ministros y portavoz del Gobierno; así como altos funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores, Desarrollo y Tecnología, y Activos del Estado, además de parlamentarios.

Vietnam y Polonia mantienen relaciones de amistad tradicional, sustentadas en una larga trayectoria histórica, la confianza política y una cooperación sustantiva.

Polonia fue uno de los primeros países europeos en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam, el 4 de febrero de 1950, y constituye uno de los principales socios comerciales vietnamitas en Europa Central y Oriental.

El comercio bilateral ha mantenido una tendencia creciente, especialmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA).

En una entrevista con reporteros de la Agencia vietnamita de Noticias (VNA), el embajador Ha Hoang Hai señaló que la visita se desarrolla en un contexto especialmente favorable de las relaciones bilaterales, que cuentan con condiciones propicias para alcanzar un nuevo nivel.

El viaje ofrece una oportunidad para impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión de manera sustantiva, mejorar el acceso a los mercados y eliminar obstáculos al comercio de mercancías entre ambos países.

Ambas partes pueden ampliar la cooperación en sectores de alto valor añadido, como las tecnologías digitales, las energías verdes, la tecnología cuántica y la formación de recursos humanos altamente cualificados. Asimismo, pueden fortalecer los vínculos empresariales y sentar bases para un desarrollo sostenible de la cooperación económica y científico-tecnológica.

Por su parte, Joanna Skoczek, encargada de negocios interina de Polonia en Vietnam, afirmó que la visita tiene como objetivo identificar y reafirmar los ámbitos con mayores perspectivas de cooperación, entre ellos la educación, el comercio, la colaboración en foros internacionales, la cultura y los intercambios entre pueblos.

También indicó que durante la visita está prevista la firma de varios documentos importantes, que contribuirán a consolidar el marco jurídico de las relaciones bilaterales./.