Vietnam y Bélgica impulsan cooperación entre sus órganos legislativos

Bruselas (VNA) –El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió hoy con Vincent Blondel, presidente del Senado, y Peter De Roover, titular de la Cámara de Representantes del Parlamento Federal de Bélgica, en el marco de su visita oficial a la nación europea.



Los presidentes de ambas cámaras firmaron que la visita reviste una gran importancia y tiene lugar en un momento en que las relaciones bilaterales se encuentran en su mejor etapa hasta la fecha, lo que contribuirá a consolidar la confianza política y generar un nuevo impulso para los vínculos entre ambos países.



Tras valorar los logros socioeconómicos de Vietnam y su creciente posición internacional, los dirigentes belgas reafirmaron la especial importancia que conceden a la amistad bilateral y su voluntad de intensificar la cooperación con la Asamblea Nacional de Vietnam.



Al destacar que las relaciones entre ambos países se han mantenido sólidas durante muchos años, anunciaron con especial satisfacción que la Cámara de Representantes había aprobado oficialmente el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA) la noche del 22 de octubre, justo antes de la reunión. Afirmaron que esta decisión constituye una muestra concreta del potencial y la determinación de ambas partes para impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión.



Por su parte, To Lam agradeció que los propios presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes la acompañaran en una visita a la sede del Parlamento Federal, donde se adoptan importantes decisiones para Bélgica.



Celebró especialmente la aprobación del EVIPA por la Cámara de Representantes durante su visita. Señaló que el rey Felipe de Bélgica le había comunicado personalmente esta buena noticia durante la audiencia celebrada ese mismo día, el 23 de octubre. Expresó su confianza en que la ratificación del acuerdo genere condiciones aún más favorables para la cooperación bilateral, especialmente entre las empresas de ambos países.



El dirigente vietnamita también expresó su profundo agradecimiento por el hecho de que la Cámara de Representantes belga fuera el primer y, hasta la fecha, el único órgano legislativo extranjero en aprobar, en octubre de 2023, una resolución en la que se pedía apoyo para las víctimas vietnamitas del agente naranja.



Señaló que el pueblo vietnamita se siente profundamente conmovido por este gesto, que refleja la amistad, el espíritu humanitario y la solidaridad sincera de Bélgica con los esfuerzos de Vietnam para superar las consecuencias de la guerra.



Durante la reunión, ambas partes manifestaron su satisfacción por el continuo fortalecimiento de la cooperación bilateral, cada vez más estrecha entre los máximos dirigentes, los Gobiernos, los parlamentos, las autoridades locales, las empresas y los pueblos de ambos países.



Los representantes del Parlamento belga valoraron asimismo la política de exención de visado aplicada por Vietnam a los ciudadanos belgas, que permite una estancia de hasta 45 días y contribuye a fomentar el conocimiento mutuo y los intercambios entre los pueblos.



Ambas partes coincidieron en que, dentro de las relaciones bilaterales, la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento belga desempeña un papel muy importante.

El líder vietnamita To Lam firma el libro de visitas en la sede del Parlamento belga. Foto: VNA





Tras valorar los resultados de la cooperación parlamentaria, especialmente la firma de un acuerdo de cooperación en febrero de 2025, el mandatario propuso seguir aplicándolo eficazmente mediante el mantenimiento de los intercambios de delegaciones y los contactos entre los dirigentes y los órganos especializados de ambos parlamentos; el fortalecimiento del intercambio de experiencias legislativas y de supervisión, así como de la mejora institucional; la promoción del papel de los grupos parlamentarios de amistad; y una estrecha coordinación en los foros parlamentarios multilaterales.



Al recordar los estrechos lazos de amistad entre ambos países, To Lam señaló que, pese al crecimiento positivo registrado en los últimos años, el comercio bilateral todavía no está a la altura de las relaciones políticas ni del potencial y las fortalezas de ambas partes.



Afirmó que Vietnam y Bélgica pueden lograr resultados mucho mejores, dado que cuentan con condiciones muy favorables y conexiones portuarias. La cooperación no debería limitarse al transporte de mercancías, sino ampliarse a los ámbitos económico y de inversión, así como a otros sectores, especialmente tras la aprobación del EVIPA por la Cámara de Representantes belga.



Sobre esta base, pidió a los dirigentes parlamentarios belgas que apoyen la pronta elevación de las relaciones entre Vietnam y Bélgica a un nuevo nivel y continúen respaldando la cooperación económica y de inversión, convirtiendo la ciencia, la tecnología y la innovación en ámbitos prioritarios.



Los dirigentes anfitriones coincidieron con estas propuestas y reafirmaron su apoyo a una cooperación más estrecha con Vietnam, incluso en los ámbitos del transporte de mercancías y la seguridad marítima.



Con motivo de la reunión, To Lam transmitió los cordiales saludos del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, e hizo llegar a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes belgas su invitación a visitar Vietnam./.